Home Wiadomości Pasja, która została zawodem – droga kariery Tomasza Pawłowicza

Wiadomości

6 maja, 2026

Pasja, która została zawodem – droga kariery Tomasza Pawłowicza

mgr inż. Tomasz Pawłowicz fot. Paweł Cybulski
Od studenta do wykładowcy – taka droga kariery nie zdarza się codziennie, ale w Politechnice Białostockiej jest jak najbardziej możliwa. W najnowszej odsłonie audycji „Drogi Kariery” Paweł Cybulski rozmawia z Tomaszem Pawłowiczem – nauczycielem akademickim i absolwentem uczelni, który dziś sam prowadzi zajęcia ze studentami.

 

W rozmowie nie brakuje wątków związanych z pasją, która przerodziła się w zawód. Tomasz Pawłowicz opowiada o swojej drodze – od studiów na kierunku leśnictwo, przez pierwszą pracę techniczną na uczelni, aż po stanowisko asystenta i działalność dydaktyczną. Przybliża także, czym jest fitopatologia, czyli nauka o chorobach roślin, oraz jak wygląda praca „lekarza lasu”.

To również opowieść o tym, jak zainteresowanie mykologią – zapoczątkowane jeszcze w dzieciństwie – może stać się fundamentem kariery naukowej. W audycji pojawiają się też refleksje o studiach, roli mentorów oraz o tym, dlaczego warto rozwijać swoje pasje i nie bać się zmieniać planów zawodowych.

Posłuchaj rozmowy i sprawdź, jak wygląda ścieżka od studenta do wykładowcy:

(pc)

 

 
 
REKLAMA
Najnowsze wiadomości
Karolina Gabrysiak i Aniela Staszewska fot. Paweł Cybulski
„Co mówi las?” Posłuchaj ... więcej
Marzena Kurnicka
Jak świadomie wybrać swoją ... więcej
2026-04-29-Łącznik-mechaniczny-z-funkcją-pomiaru-siły-w-połączeniu-
Politechnika Białostocka opra ... więcej
Ujawniono szczegóły 17. edyc ... więcej
Pasja, która została zawodem ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.