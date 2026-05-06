Pasja, która została zawodem – droga kariery Tomasza Pawłowicza
mgr inż. Tomasz Pawłowicz
fot. Paweł Cybulski
Od studenta do wykładowcy – taka droga kariery nie zdarza się codziennie, ale w Politechnice Białostockiej jest jak najbardziej możliwa. W najnowszej odsłonie audycji „Drogi Kariery” Paweł Cybulski rozmawia z Tomaszem Pawłowiczem – nauczycielem akademickim i absolwentem uczelni, który dziś sam prowadzi zajęcia ze studentami.
W rozmowie nie brakuje wątków związanych z pasją, która przerodziła się w zawód. Tomasz Pawłowicz opowiada o swojej drodze – od studiów na kierunku leśnictwo, przez pierwszą pracę techniczną na uczelni, aż po stanowisko asystenta i działalność dydaktyczną. Przybliża także, czym jest fitopatologia, czyli nauka o chorobach roślin, oraz jak wygląda praca „lekarza lasu”.
To również opowieść o tym, jak zainteresowanie mykologią – zapoczątkowane jeszcze w dzieciństwie – może stać się fundamentem kariery naukowej. W audycji pojawiają się też refleksje o studiach, roli mentorów oraz o tym, dlaczego warto rozwijać swoje pasje i nie bać się zmieniać planów zawodowych.
Posłuchaj rozmowy i sprawdź, jak wygląda ścieżka od studenta do wykładowcy:
