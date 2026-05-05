Młodzi badacze sprawdzają wodę Supraśli – lekcja ekologii w Politechnice Białostockiej

Uczniowie szkoły podstawowej w Supraślu zamienili się w naukowców i sprawdzili jakość wody swojej rzeki. Wszystko w ramach akcji „Czysta Rzeka”, której częścią były warsztaty laboratoryjne na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.
7-klasiści najpierw pobrali próbki wody w terenie, a następnie przeanalizowali je w profesjonalnych laboratoriach uczelni. Pod okiem specjalistów poznali zarówno mikrobiologiczne, jak i fizyko-chemiczne metody badania jakości wody. Sprawdzali m.in. pH, zawartość tlenu, azotanów czy obecność bakterii.
Zajęcia były okazją do połączenia edukacji szkolnej z praktyką i pokazania, jak wygląda praca naukowców. Uczniowie mogli samodzielnie przeprowadzić analizy i zobaczyć, że nawet pozornie czysta woda wymaga dokładnych badań.
Projekt ma charakter długofalowy – planowane są kolejne pomiary w różnych porach roku. Dzięki temu młodzież nie tylko zdobywa wiedzę, ale też realnie angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska i monitorowania stanu lokalnej rzeki.
