Odliczanie do święta w Stoczni – już za miesiąc Mystic Festival 2026!

6 maja, 2026

Fani ciężkich brzmień, zacierajcie ręce! Już za miesiąc w Trójmieście jedno z największych metalowych wydarzeń w Europie. W dniach 3–6 czerwca 2026 na historycznym terenie Stoczni Gdańskiej odbędzie się kolejna edycja Mystic Festivalu. Co w tym roku przygotowali dla nas organizatorzy? Sprawdźcie!

Mystic Festival to największe w Polsce wydarzenie poświęcone muzyce metalowej i jej odmianom – trwa cztery dni, obejmuje pięć scen i gromadzi ponad 90 zespołów w samym sercu Gdańska. Tegoroczny program to dowód na to, że etykiety dawno przestały mieć znaczenie. Organizatorzy postawili na muzyczny pluralizm, serwując nam zestawienie, które na papierze wydaje się niemożliwe, a w praktyce tworzy spójną, energetyczną całość.

Ostatnie tchnienie legend?

W tym roku nie brakuje nazw doskonale znanym fanom metalu. Swój ostatni koncert w ramach pożegnalnej trasy zagra Megadeth! Fakt, że Dave Mustaine wybrał gdańską Stocznię na jeden z przystanków swojej pożegnalnej trasy, nadaje festiwalowi statusu historycznego. Ekipa „Rudego” wydała w tym roku świetnie przyjęty album, ale w swojej setliście na pewno uwzględnią klasyki pokroju „Symphony of Destruction”. Będzie też inna ekipa zaliczana do Wielkiej Czwórki Thrash Metalu, czyli Anthrax. Fani klasycznego heavy zobaczą legendarny Saxon, a miłośników trochę bardziej technicznego grania z pewnością nie zawiodą legendarni bracia Cavalera w specjalnym projekcie Chaos A.D. Fani sludge’u i doomu pobujają się na koncertach Down z Philem Anselmo czy kapitalnych Electric Wizard. Polskim akcentem będzie headlinerski występ zespołu Behemoth, który jest autorem tegorocznego hymnu imprezy.

Nie tylko dla „metalheads”

Organizatorzy ponownie postawili na różnorodność i szerokie spojrzenie na ciężką muzykę. Mystic to nie tylko ciężkie riffy, ale przede wszystkim przestrzeń dla muzycznych odkrywców. Wśród artystów, którzy najodważniej płyną pod prąd tegorocznego line-upu, na pierwszy plan wysuwa się pobrzmiewający złowieszczym barytonem, mistyczny Neptunian Maximalism, jazzowe Quantum Trio, songwriterska A.A. Williams, czy katowickie Ciśnienie ze swoją transowo-industrialnym spojrzeniem na muzykę.

Stara przestrzeń, nowe sceny!

Kultowa sceneria gdańskiej Stoczni zostaje, ale zasady gry się zmieniają. Podział na dni ujawnił nową mapę festiwalu. Organizatorzy Mystic Festivalu postawili na komfort. Choć wciąż poruszamy się między pięcioma scenami, tegoroczny układ przeszedł lifting, którego wszyscy potrzebowaliśmy. Największa zmiana? Pojawienie się sceny The Void i odświeżona Sabbath Stage. To odpowiedź na ubiegłoroczne narzekania na brak tlenu w klubie Drizzly Grizzly – nowa scena ma zapewnić przestrzeń i oddech, których brakowało podczas najbardziej obleganych koncertów klubowych.

Zainteresowanie tegorocznym Mystic Festivalem jest ogromne! Pełne karnety, ale organizatorzy wciąż udostępniają pulę biletów na wybrane dni. Jeśli chcesz być częścią tego wyjątkowego wydarzenia, nie zwlekaj –to gwarancja niezapomnianych wrażeń i spotkania z najlepszymi artystami sceny metalowej (i nie tylko!). Szczegółowe informacje na temat wejściówek znajdziecie na oficjalnej stronie organizatora

Słuchajcie uważnie Radia Akadera! O line-upie tegorocznej edycji opowiemy szczegółowo w najbliższym, czwartkowym wydaniu audycji „Kontrafaza” (czwartek 19:00). Nie omieszkamy Wam go również zrelacjonować. Do zobaczenia pod sceną w Gdańsku! \m/

(kk)