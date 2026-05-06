Ujawniono szczegóły 17. edycji Up To Date Festival

6 maja, 2026

W Galerii Arsenał Elektrownia odbyła się konferencja prasowa na temat 17. edycji Up To Date Festivalu. Poświęcono ją omówieniu nowości oraz zaprezentowaniu szczegółowego harmonogramu wydarzenia.

Wraz z ostatnimi dniami maja Białystok stanie się światową stolicą muzyki elektronicznej. Stanie się tak za sprawą wydarzenia, które odbędzie się między 28. a 30. maja. W trakcie trwania konferencji prasowej organizatorzy ujawnili więcej informacji na temat inicjatywy, która z lokalnej w ciągu kilku lat zmieniła się w event wyróżniający się na koncertowej mapie Polski.

Zarządzający festiwalem poinformowali, że odbędzie się on w dwóch (nowych) lokalizacjach, tj. Galerii Arsenał Elektrownia i Parku Lubomirskich. Organizatorzy zapewniają, że zmiana miejsca pozwoli jeszcze bardziej podkreślić to, z czego ten festiwal słynie od lat, czyli lokalną kulturę, eksperyment i miejską przestrzeń. Zaznaczyli też, że wybór lokalizacji nie jest przypadkowy. Przestrzeń Galerii ma zapewnić bardziej immersyjne doznania, a otwarta formuła Parku pozwolić zgromadzonym ponieść się energii parkietu, tańca i bliższego spotkania z naturą.

Przedstawiono również szczegółowy program 17. edycji Up To Date Festival. Zawarto w nim informację o występach 46 artystów z różnych stron świata i parających się odmiennymi spektrum współczesnej elektroniki. Uczestnicy będą mogli obcować z jej różnorodnymi formami: od techno przez basowe hybrydy, po ambient i eksperyment. Dzięki temu każdy z biorących udział w już 17. edycji tego festiwalu, znajdzie coś dla siebie. Szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie internetowej organizatora.

Zapraszamy do wysłuchania naszej relacji z konferencji prasowej zapowiadającej 17. edycję UP TO DATE FESTIVAL.

Relację przygotował Kamil Piłaszewicz.