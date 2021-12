W Białymstoku znowu działa rada seniorów

Grudzień 8, 2021

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

Prezydent powołał Białostocką Radę Seniorów. W jej składzie znalazło się 14 osób. To seniorzy i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz tej grupy społecznej.

– To ważna chwila. Cieszę się, że mogłem Państwu wręczyć nominacje. Otrzymało je 14 osób. Tych zgłoszeń było 22. Jest to ciało doradcze prezydenta, taka rada już funkcjonowała w poprzedniej kadencji – powiedział prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski. – Mam nadzieję, że będę miał siłę i możliwości budżetowe, by Państwa postulaty zrealizować – dodawał prezydent.

Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. To rodzaj „rzecznika” osób starszych.

– To nie jest żadne stowarzyszenie. To jest ciało, które nie organizuje wolnego czasu seniorom, ale powinno nasłuchiwać i znać ich potrzeby i problemy, które następnie przekaże dalej, tj. Panu Prezydentowi. Myślę, że wiele ciekawej pracy przed nami, chociażby nowa strategia miasta Białegostoku. To już nam dalej możliwość przeanalizowania i zobaczenia, co można by było zrobić, by seniorom w Białymstoku żyło się lepiej – mówi Bożena Bednarek z Białostockiej Rady Seniorów.

Pierwsze posiedzenie rady, na którym wybrane mają być jej władze, już 15 grudnia. Spotkania mają się odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał.

Białostocka Rada Seniorów swoje postulaty ma przedstawiać w formie uchwał. Kadencja rady potrwa 3 lata.

Pierwsza Miejska Rada Seniorów została wybrana w grudniu 2016 roku. Jej kadencja trwała cztery lata. (mt)