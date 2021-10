W Białymstoku zaczyna działać nowa scena teatralna

Październik 7, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

W sercu miasta, w historycznej kamienicy na rogu ulic: Sienkiewicza i Rynku Kościuszki, od lat kojarzonej jako Astoria, swoją działalność rozpoczyna Nie Teatr. Nowa scena teatralna pierwszych widzów zaprosi do siebie już w najbliższy piątek (08.10).

– Na poddaszu, na drugim piętrze powstała sala, która będzie pełniła rolę sali trochę teatralnej, a trochę nieteatralnej. Stąd ta nazwa Nie Teatr. Teatr oczywiście jest w naszym sercu bardzo głęboko i repertuar na to wskazuje, ale z drugiej strony to też miejsce, które będzie bardzo dobrze brzmiało muzyką, i to przeróżną. W niedziele zaś będziemy zapraszać na spotkania z mistrzami słowa, ironii, satyry, kabareciarzami, stand-uperami. Oni także będą mieli swoją przestrzeń w Nie Teatrze – mówi Ilona Karpiuk z Nie Teatru.

Na początek wystąpią mistrzowie jazzu – Dorota i Henryk Miśkiewiczowie.

– Dorota i Henryk Miśkiewiczowie to znany nie tylko w Polsce, ale także na świecie rodzinny duet. Płyta „Nasza miłość” to ich pierwszy wspólny projekt. Pomyśleliśmy, że to będzie bardzo dobry akcent na rozpoczęcie działania Nie Teatru. Chcemy, aby nasi goście zakochali się w nowym miejscu – dodaje Ilona Karpiuk.

Kameralna scena Nie Teatru dysponuje widownią na 122 miejsca. Repertuar Nie Teatru dostępny jest tutaj. (mt)