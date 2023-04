11 kwietnia, 2023

Źródło: UM Białystok Źródło: UM Białystok

W XIV Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku powstanie wirtualna strzelnica. Miasto Białystok otrzymało na ten cel 200 tys. złotych w konkursie Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2023”.

Dodatkowo 20% wartości przedsięwzięcia będzie z budżetu miasta.

– Te pieniądze umożliwią nam zaadaptowanie pomieszczeń na potrzeby tej strzelnicy – mówi Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku. – W sumie będzie 240 tys. złotych na ten cel. Myślę, że w miarę szybko i sprawnie uda się ten projekt przeprowadzić, tak aby od nowego roku szkolnego strzelnica już funkcjonowała.

Strzelnica będzie kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym. Jej przeznaczenie to nauka i doskonalenie umiejętności w zakresie m.in. bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi, celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników, czy prowadzenia celnego ognia z różnych postaw i na różnych odległościach.

– Ta strzelnica umożliwi młodym ludziom, którzy uczą się w tej szkole w klasach mundurowych, przygotowanie do strzelania, co jest niezwykle ważne, chociażby ze względu na to co dzieje się za naszą wschodnią granicą – dodaje Rafał Rudnicki.

W tym roku szkolnym w XIV LO są 24 klasy, w tym 19 to tzw. klasy mundurowe: „służby granicznej”, „służby w policji” oraz „bezpieczeństwa narodowego”, które współpracują ze służbami mundurowymi oraz wojskiem.

Poza Białymstokiem w województwie podlaskim powstanie jeszcze 7 wirtualnych strzelnic w ramach dofinansowania „Strzelnica w powiecie 2023”. (hk)