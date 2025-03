W Białymstoku powstanie „BTL – przestrzeń kreatywna”

24 marca, 2025

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dotację Białostockiemu Teatrowi Lalek na projekt „BTL – przestrzeń kreatywna" w wysokości 2,34 mln zł , fot. Dawid Gromadzki/ UM Białystok

BTL – przestrzeń kreatywna” to projekt, w rakach którego powstanie nowoczesne centrum twórczości artystycznej. Budynek magazynowo-warsztatowy przy ul. Branickiego 17/2 w Białymstoku będzie zmodernizowany na potrzeby Białostockiego Teatru Lalek.

Instytucja otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 2 340 000 zł od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– Chcemy tutaj stworzyć nową twórczą przestrzeń w Białymstoku, która będzie łączyła teatr zawodowy, ale także edukację teatralną. Będzie też tutaj zaplecze socjalne, będą też magazyny teatralne, parking dla widzów i uczestników, mam nadzieję wielu zdarzeń, które tutaj będą miały miejsce – mówi Jacek Malinowski, dyrektor Białostockiego Teatru Lalek.

Do przestrzeni kreatywnej przy ul. Branickiego BTL chce przenieść część spektakli z repertuaru, które prezentowane są aktualnie w sali kameralnej. Będzie to również miejsce dla młodych twórców. – Na pewno w ten sposób zyska teatr, bo rozluźnimy niejako sytuację w naszej siedzibie mając nowe miejsce prób, ale myślę, że bardzo zyskają studenci, artyści i niezależni twórcy, którym brakuje być może miejsca, więc my tutaj chcemy wyjść naprzeciw, wspierać i wspomagać – dodaje Jacek Malinowski.

Inwestycja „BTL – przestrzeń kreatywna” ma być gotowa do końca 2027 roku. Jej całkowity koszt to 9 mln zł, z czego dofinansowanie na ponad 6,5 mln zł będzie z Urząd Miasta Białegostoku. (hk)