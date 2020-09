W Białymstoku powstał pierwszy park kieszonkowy

Wrzesień 9, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Są ławki, huśtawki, miejsce do gry w szachy, czy kaskada wodna – do użytku mieszkańców oddano pierwszy w Białymstoku park kieszonkowy.

To niewielka otwarta, zielona przestrzeń miejska, która znajduje się przy ul. Parkowej. To zarówno miejsce rekreacji dzieci, jak i odpoczynku starszych.

– Jest to miejsce przyjazne dla mieszkańców, zainstalowano tu siedem ławek, plus ławkę dla osób niepełnosprawnych. To miejsce rekreacji dla dzieci, miejsce wypoczynku dla starszych. Są szachy stacjonarne, ale przede wszystkim jest tu dużo zieleni różnego rodzaju; cisy, hortensje, jeżówki, jest też trawnik – mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Prezydent Białegostoku dodaje, że chciałby, aby w mieście było więcej, takich parków, możliwe, że kolejny powstanie w przyszłym roku.

– W przyszłych latach budżet miasta będzie mocno obciążony, ale estetyka miasta nie może ucierpieć z powodu naszych oszczędności, które ewentualnie nas czekają. Nasi mieszkańcy zasługują, aby żyć w mieście czystym, zadbanym, aby żyć w mieście, które będzie dbało o swoich mieszkańców – dodawał Tadeusz Truskolaski.

Utworzenie parku kieszonkowego kosztowało ponad 200 tys. złotych. (ea/mc)