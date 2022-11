W Białymstoku posadzono 300 drzew w ramach projektu „Czyste, zielone miasto”

Listopad 4, 2022

Sadzenie drzew w akcji „Czyste, zielone miasto", fot. Hanna Kość

Prawie 300 sadzonek dębu i świerku zostało posadzonych w Białymstoku w ramach projektu „Czyste, zielone miasto”. Drzewa sadził magistrat oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 49 w Białymstoku przy zbiorniku retencyjnym przy Alei Niepodległości.

Akcja „Czyste, zielone miasto” propaguje ekologiczne postawy oraz aktywizuje lokalne społeczności do zmiany otoczenia na czyste i zielone.

Prezydent miasta, Tadeusz Truskolaski uważa, że Białystok już uchodzi za zielone miasto.

– Mamy w Białymstoku aż 18% lasów, które należą do lasów państwowych, mimo niewielkiej powierzchni Białegostoku – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta. – Białystok to tylko 102 kilometry kwadratowe przy prawie 300 tys. mieszkańców. Od 2019 roku chwalimy się naszymi łąkami kwietnymi, których już w tym roku było 54 hektary, w tym 9 hektarów to łąki wysiewane, a 45 hektary to naturalne.

Projekt ma aktywizować młode pokolenie do zdrowego trybu życia w ekologicznym świecie.

– Sprzątanie terenów i sadzenie drzew jest ważne. Poprzez akcję chcemy przekazywać, że warto działać i podejmować działania w kierunku ekologicznym – mówi Agata Grabowska, koordynator projektu „Czyste, zielone miasto”.

Projekt „Czyste, Zielone Miasta” w tegorocznej, pilotażowej edycji, pojawi się w 45 polskich miejscowościach. (hk)