W Białymstoku pobito rekord Polski w graniu bluesa non stop

Grudzień 29, 2021

fot. Małgorzata Turecka

Sukcesem zakończył się w Białymstoku trzeci Podlaski Maraton Bluesowy. Organizatorom wydarzenia udało się pobić rekord Polski w graniu bluesa non stop. Aktualnie wynosi on 30 godzin.

Muzycy z całej Polski, a także spoza kraju, występowali na scenie Pubu Sześcian od poniedziałkowego wieczora do wtorku do północy. Można było usłyszeć m.in. Kasę Chorych, Gęsią Skórkę, Band on Blues, Tymkoffa & Kamińskiego, Obraz Kontrolny, 48 Godzin, a na finał J.J. Band, czy Vanesę Harbek.

Rekord Polski w graniu bluesa non stop pobito w Białymstoku już po raz trzeci. I jak zapewniają organizatorzy – nie ostatni. Kolejna edycja Podlaskiego Maratonu Bluesowego ma być dłuższa o godzinę i wynosić 31 godzin. (mt)