VIII Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej – edukacja, tradycja i przyroda w jednym

Już 6 i 7 września 2025 roku w Puszczy Knyszyńskiej odbędą się VIII Spotkania Hubertowskie, wyjątkowe wydarzenie łączące tradycje łowieckie, edukację przyrodniczą oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. Spotkania Hubertowskie to doskonała okazja, by poznać historię łowiectwa w Polsce, obserwować zwierzęta w naturalnym środowisku oraz uczestniczyć w aktywnościach na świeżym powietrzu.
Tradycja i edukacja w sercu Puszczy Knyszyńskiej
Spotkania Hubertowskie od lat gromadzą myśliwych, leśników, lokalną społeczność oraz miłośników przyrody. Organizatorzy wydarzenia, w tym Nadleśnictwo Czarna Białostocka i Supraśl, Polski Związek Łowiecki oraz samorząd lokalny, stawiają na edukację, promocję ochrony środowiska i integrację uczestników.
W programie przewidziano liczne konferencje naukowe, seminaria i warsztaty, które pozwalają pogłębić wiedzę o ochronie przyrody, biologii zwierząt oraz gospodarce leśnej. Nie zabraknie też atrakcji rozrywkowych i kulturalnych, w tym koncertów, pokazów psów i sokołów myśliwskich oraz wystaw fotograficznych.
Atrakcje dla całych rodzin
Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli odwiedzić stoiska edukacyjne Nadleśnictwa Puszczy Knyszyńskiej, poznać lokalne produkty na kiermaszu oraz skorzystać z pokazów sprzętu policyjnego. Na najmłodszych czekają warsztaty i zabawy, które w ciekawy sposób łączą edukację przyrodniczą z rozrywką.
Spotkania Hubertowskie to także okazja do obserwacji zwierząt w ich naturalnym środowisku, a wizyta w Zagrodzie Pokazowej Żubrów w Kopnej Górze pozwala poznać jedne z najbardziej charakterystycznych mieszkańców puszczy.
Program VIII Spotkań Hubertowskich – 6–7 września 2025
6 września (sobota)
-
9:00 – Zawody w strzelectwie myśliwskim (Karakule)
-
9:00 – IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Łowieckie Spotkania” (hotel „Knieja” w Supraślu)
-
15:00 – XIII Seminarium Naukowe „Między mitem a rzeczywistością – wilk w Polsce” (Zagroda Pokazowa Żubrów w Kopnej Górze)
7 września (niedziela)
-
11:30 – Msza św. Hubertowska w kościele pw. Św. Rodziny w Czarnej Białostockiej
Zalew wodny „Czapielówka” w Czarnej Białostockiej:
-
13:00 – Występ Orkiestry Dętej z Suchowoli
-
13:45 – Oficjalne otwarcie i ogłoszenie wyników zawodów strzeleckich
-
14:00 – Pokaz sokołów i psów ras myśliwskich
-
14:30 – Zespół Sygnalistów Myśliwskich
-
15:00 – Koncert zespołu Masterbrass z Poznania
-
16:15 – Koncert zespołów Victoria i The Fellows
Atrakcje towarzyszące:
-
Pokazy sprzętu policyjnego i edukacja przyrodnicza
-
Kiermasz produktów szkółkarskich i lokalnych specjałów
-
Stoiska edukacyjne Nadleśnictwa Puszczy Knyszyńskiej
-
Wystawy fotograficzne i artystyczne – Galeria na Pomoście
-
Stoiska gastronomiczne i handlowe
-
Pokazy i warsztaty dla całych rodzin