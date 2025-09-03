VIII Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej – edukacja, tradycja i przyroda w jednym

3 września, 2025

oficjalny plakat promujący seminarium źródło: RDLP oficjalny plakat promujący seminarium źródło: RDLP

Już 6 i 7 września 2025 roku w Puszczy Knyszyńskiej odbędą się VIII Spotkania Hubertowskie, wyjątkowe wydarzenie łączące tradycje łowieckie, edukację przyrodniczą oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. Spotkania Hubertowskie to doskonała okazja, by poznać historię łowiectwa w Polsce, obserwować zwierzęta w naturalnym środowisku oraz uczestniczyć w aktywnościach na świeżym powietrzu.

Tradycja i edukacja w sercu Puszczy Knyszyńskiej

Spotkania Hubertowskie od lat gromadzą myśliwych, leśników, lokalną społeczność oraz miłośników przyrody. Organizatorzy wydarzenia, w tym Nadleśnictwo Czarna Białostocka i Supraśl, Polski Związek Łowiecki oraz samorząd lokalny, stawiają na edukację, promocję ochrony środowiska i integrację uczestników.

W programie przewidziano liczne konferencje naukowe, seminaria i warsztaty, które pozwalają pogłębić wiedzę o ochronie przyrody, biologii zwierząt oraz gospodarce leśnej. Nie zabraknie też atrakcji rozrywkowych i kulturalnych, w tym koncertów, pokazów psów i sokołów myśliwskich oraz wystaw fotograficznych.

Atrakcje dla całych rodzin

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli odwiedzić stoiska edukacyjne Nadleśnictwa Puszczy Knyszyńskiej, poznać lokalne produkty na kiermaszu oraz skorzystać z pokazów sprzętu policyjnego. Na najmłodszych czekają warsztaty i zabawy, które w ciekawy sposób łączą edukację przyrodniczą z rozrywką.

Spotkania Hubertowskie to także okazja do obserwacji zwierząt w ich naturalnym środowisku, a wizyta w Zagrodzie Pokazowej Żubrów w Kopnej Górze pozwala poznać jedne z najbardziej charakterystycznych mieszkańców puszczy.

Program VIII Spotkań Hubertowskich – 6–7 września 2025

6 września (sobota)

9:00 – Zawody w strzelectwie myśliwskim (Karakule)

9:00 – IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Łowieckie Spotkania” (hotel „Knieja” w Supraślu)

15:00 – XIII Seminarium Naukowe „Między mitem a rzeczywistością – wilk w Polsce” (Zagroda Pokazowa Żubrów w Kopnej Górze)

7 września (niedziela)

11:30 – Msza św. Hubertowska w kościele pw. Św. Rodziny w Czarnej Białostockiej

Zalew wodny „Czapielówka” w Czarnej Białostockiej:

13:00 – Występ Orkiestry Dętej z Suchowoli

13:45 – Oficjalne otwarcie i ogłoszenie wyników zawodów strzeleckich

14:00 – Pokaz sokołów i psów ras myśliwskich

14:30 – Zespół Sygnalistów Myśliwskich

15:00 – Koncert zespołu Masterbrass z Poznania

16:15 – Koncert zespołów Victoria i The Fellows

Atrakcje towarzyszące: