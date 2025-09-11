VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biblioteka [w] transformacji” rozpoczęta w Białymstoku

Home
11 września, 2025
Marek Kochanowski Dyrektor Biblioteki UWB
fot. Paweł Cybulski
W Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku trwa VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biblioteka [w] transformacji. Nowoczesne technologie, nowoczesne wyzwania”. Zgromadziła ona przedstawicieli środowisk bibliotekarskich i naukowych z całego kraju.
Biblioteka w transformacji – główny temat konferencji
Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest transformacja – rozumiana jako proces zmian, rozwój i dostosowywanie się bibliotek do nowych wyzwań. Organizatorzy podkreślają, że biblioteki od wieków przechodzą metamorfozy, a współcześnie szczególną rolę odgrywa cyfryzacja, sztuczna inteligencja i innowacyjne technologie.
Program konferencji obejmuje m.in.:
panele dyskusyjne,
referaty naukowe,
warsztaty tematyczne,
sesję posterową,
spotkania społeczności bibliotekarskiej.
Tematyka konferencji
Podczas dwudniowych obrad uczestnicy poruszą szeroki wachlarz zagadnień, takich jak:
transformacja roli bibliotek dawniej i dziś,
zarządzanie zmianą w bibliotekach,
kompetencje cyfrowe bibliotekarzy,
rozwój humanistyki cyfrowej,
weryfikacja informacji w dobie sztucznej inteligencji,
otwartość w nauce i innowacyjność w bibliotece,
rola użytkowników w procesie przemian.
Jak podkreślają organizatorzy, ważne jest nie tylko zrozumienie, jak biblioteki zmieniają się pod wpływem technologii, ale także dyskusja nad tym, czy mogą one stać się inicjatorami zmian społecznych i naukowych.
Kto bierze udział?
W konferencji uczestniczą bibliotekarze, naukowcy i specjaliści z całej Polski. Obecni są również przedstawiciele Politechniki Białostockiej. Mgr Elżbieta Kierejczuk – Dyrektor Biblioteki Politechniki Białostockiej poprowadzi panel, który będzie dotyczył oprogramowania repozytoryjnego. Jak sama twierdzi biblioteki to miejsca, w których przemiany zachodzą dynamicznie i w sposób widoczny.
– Trudno tutaj nawet sobie wyobrażać, jak w przyszłości będą wyglądały biblioteki i ich rola. Dlatego że te przemiany są tak szybkie i tak ten postęp technologiczny nas dotyka. Ja mam nadzieję, że przetrwa ta książka w formie tradycyjnej, że pozostanie w formie papierowej – mówi mgr Elżbieta Kierejczuk
Efekty konferencji
Owocem wydarzenia będzie wspólna publikacja naukowa, wydana przez Uniwersytet w Białymstoku i dostępna również w wersji cyfrowej.
