VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biblioteka [w] transformacji” rozpoczęta w Białymstoku

Biblioteka w transformacji – główny temat konferencji

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest transformacja – rozumiana jako proces zmian, rozwój i dostosowywanie się bibliotek do nowych wyzwań. Organizatorzy podkreślają, że biblioteki od wieków przechodzą metamorfozy, a współcześnie szczególną rolę odgrywa cyfryzacja, sztuczna inteligencja i innowacyjne technologie.

Program konferencji obejmuje m.in.:

panele dyskusyjne,

referaty naukowe,

warsztaty tematyczne,

sesję posterową,

spotkania społeczności bibliotekarskiej.

Tematyka konferencji

Podczas dwudniowych obrad uczestnicy poruszą szeroki wachlarz zagadnień, takich jak:

transformacja roli bibliotek dawniej i dziś ,

zarządzanie zmianą w bibliotekach ,

kompetencje cyfrowe bibliotekarzy ,

rozwój humanistyki cyfrowej ,

weryfikacja informacji w dobie sztucznej inteligencji ,

otwartość w nauce i innowacyjność w bibliotece ,

rola użytkowników w procesie przemian.

Jak podkreślają organizatorzy, ważne jest nie tylko zrozumienie, jak biblioteki zmieniają się pod wpływem technologii, ale także dyskusja nad tym, czy mogą one stać się inicjatorami zmian społecznych i naukowych.

Kto bierze udział?

W konferencji uczestniczą bibliotekarze, naukowcy i specjaliści z całej Polski. Obecni są również przedstawiciele Politechniki Białostockiej. Mgr Elżbieta Kierejczuk – Dyrektor Biblioteki Politechniki Białostockiej poprowadzi panel, który będzie dotyczył oprogramowania repozytoryjnego. Jak sama twierdzi biblioteki to miejsca, w których przemiany zachodzą dynamicznie i w sposób widoczny.

– Trudno tutaj nawet sobie wyobrażać, jak w przyszłości będą wyglądały biblioteki i ich rola. Dlatego że te przemiany są tak szybkie i tak ten postęp technologiczny nas dotyka. Ja mam nadzieję, że przetrwa ta książka w formie tradycyjnej, że pozostanie w formie papierowej – mówi mgr Elżbieta Kierejczuk

Efekty konferencji

Owocem wydarzenia będzie wspólna publikacja naukowa, wydana przez Uniwersytet w Białymstoku i dostępna również w wersji cyfrowej.

(pc)