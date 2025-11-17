VIII East Design Days – największe święto architektury i designu na Podlasiu. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej świętuje 50-lecie

17 listopada, 2025

Konferencja zapowiadająca festiwal fot. Paweł Cybulski Konferencja zapowiadająca festiwal fot. Paweł Cybulski

East Design Days 2025 to już ósma edycja największej imprezy architektoniczno-designerskiej w regionie. W tym roku wydarzenie ma wyjątkowy charakter – łączy nowoczesne projektowanie z obchodami 50-lecia Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Festiwal odbędzie się 20 i 21 listopada w siedzibie wydziału, przyciągając ekspertów, studentów, projektantów i wszystkich zainteresowanych kulturą przestrzeni.

Tradycja jako motyw przewodni East Design Days 2024

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Tradycja”. Hasło podkreśla zarówno korzenie projektowania, jak i tożsamość regionu, w którym krzyżują się kultury, wartości i style. Jak zaznacza rektor Politechniki Białostockiej, prof. Marta Kosior-Kazberuk, tradycja jest fundamentem akademickości i inspiracją dla współczesnych architektów oraz designerów.

Wydarzenie, które rozsławiło Podlasie jako miejsce twórczej dyskusji o przestrzeni, już na stałe wpisało się w kalendarz środowiska projektowego.

50 lat Wydziału Architektury PB – pół wieku kształtowania krajobrazu regionu

Ten rok jest dla Wydziału Architektury szczególny. Jednostka świętuje 50 lat działalności, podczas których wykształciła setki architektów tworzących dziś przestrzeń Podlasia i całej Polski. Dziekan wydziału, prof. Tatiana Misijuk, podkreśla, że jubileusz to moment prezentacji dorobku pracowników, studentów i absolwentów, a także okazja do przyciągnięcia nowych talentów.

Konserwatorium PAN – naukowy punkt programu

Wyjątkowym elementem East Design Days będzie sesja Konserwatorium Polskiej Akademii Nauk, współorganizowana przez prof. Jerzego Uścinowicza. Dwudniowe obrady poświęcone będą wartościom tradycji w architekturze, ruinacji oraz tożsamości regionu. Do Białegostoku przyjadą wybitni naukowcy z całego kraju.

Wykład inauguracyjny i wystawy – mistrzowie wracają na uczelnię

Podczas wydarzenia swój wykład inauguracyjny wygłosi prof. Konrad Kucza-Kuczyński – jeden z najbardziej cenionych polskich architektów, związany w przeszłości z Politechniką Białostocką. Towarzyszyć mu będzie wystawa jego wyjątkowych rysunków.

To nie jedyny punkt programu związany z mistrzami architektury. Festiwal obejmuje także blok „Od studenta do mistrza”, podczas którego absolwenci Wydziału Architektury podzielą się swoimi ścieżkami zawodowymi.

Panele, warsztaty i spotkania – East Design Days dla profesjonalistów i młodzieży

W programie zaplanowano:

panel dziekanów wydziałów architektury z całej Polski

spotkania ze znanymi absolwentami PB

warsztaty i prezentacje dla młodych ludzi

zajęcia z zakresu komiksu i tatuażu

wystawy, pokazy i dyskusje z projektantami

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma otwarty charakter – East Design Days to przestrzeń inspiracji zarówno dla profesjonalistów, jak i osób, które dopiero myślą o karierze w architekturze czy sztukach projektowych.

Kiedy odbędzie się East Design Days 2025?

East Design Days 2025 odbędą się 20–21 listopada na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

Udział w wielu wydarzeniach jest bezpłatny.

Posłuchaj relacji zapowiadającej VIII edycje East Design Days: