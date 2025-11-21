VII Spotkanie Drogowców-Absolwentów Politechniki Białostockiej — 250 inżynierów ponownie w murach Alma Mater

21 listopada, 2025

fot: Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka fot: Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka

Ponad 250 specjalistów z branży drogowej spotkało się na VII Spotkaniu Drogowców-Absolwentów Politechniki Białostockiej, jednym z najważniejszych wydarzeń integrujących środowisko inżynierskie w regionie. Wydarzenie zgromadziło absolwentów specjalności drogowej studiów inżynierskich i magisterskich z lat 1980–2020, którzy dziś pracują w największych firmach budowlanych, instytucjach publicznych i administracji drogowej.

Politechnika Białostocka – silny ośrodek kształcenia inżynierów drogownictwa

Politechnika Białostocka od wielu dekad kształci specjalistów drogowictwa, dostarczając rynkowi pracy wykwalifikowanych inżynierów gotowych do realizacji największych inwestycji infrastrukturalnych w kraju i za granicą. Absolwenci uczelni zajmują ważne stanowiska w firmach budowlanych, jednostkach samorządowych i instytucjach odpowiedzialnych za rozwój infrastruktury transportowej.

Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się m.in. liderzy branży, w tym Artur Popko, prezes Budimex SA, największej spółki budowlanej w Polsce. Jego kariera doskonale obrazuje możliwości, jakie daje wykształcenie zdobyte na PB — od pracy przy budowie autostrady A2 po zarządzanie jednym z największych przedsiębiorstw infrastrukturalnych w kraju.

Zjazd pełen wspomnień i inspiracji

Wielu absolwentów z sentymentem powróciło do murów uczelni, wspominając nie tylko naukę, ale także początki swojej zawodowej drogi. Spotkanie stało się przestrzenią do wymiany doświadczeń między pokoleniami inżynierów oraz do podkreślenia roli wykształcenia technicznego w budowaniu stabilnej i potrzebnej społecznie kariery.

Absolwenci podkreślali, że Politechnika Białostocka dała im solidne podstawy zawodowe, możliwość rozwoju oraz kompetencje, które pozwoliły im realizować ambitne projekty drogowe, kolejowe i infrastrukturalne. Wielu z nich kontynuuje współpracę z uczelnią, m.in. w ramach rad programowych czy projektów inżynierskich.

Eksperci o przyszłości branży drogowej

W programie wydarzenia znalazły się także wystąpienia uznanych naukowców i praktyków.

Zaprezentowano m.in.:

kierunki badań i proces kształcenia w Katedrze Geotechniki, Dróg i Geodezji,

możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w nowoczesnym drogowictwie,

aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju tuneli w Polsce.

Uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi trendami w inżynierii lądowej, cyfryzacji procesów inwestycyjnych oraz rozwiązaniami projektowymi stosowanymi w nowoczesnej infrastrukturze transportowej.

75-lecie Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku

VII Spotkanie Drogowców-Absolwentów odbyło się 21 listopada 2025 roku w ramach obchodów 75-lecia Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Jubileusz stanowił okazję do podkreślenia znaczenia uczelni w kształtowaniu kadr technicznych oraz jej wpływu na rozwój infrastruktury drogowej w Polsce.

(pc)