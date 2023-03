VII LO w Białymstoku dostanie od UwB teleskop MEADE LX 200

16 marca, 2023

Przekazanie teleskopu dla VII LO w Białymstoku, fot. Hanna Porzuczek Przekazanie teleskopu dla VII LO w Białymstoku, fot. Hanna Porzuczek

Przez lata służył studentom Uniwersytetu w Białymstoku, a teraz pomoże w popularyzacji fizyki i astronomii w VII Liceum Ogólnokształcącym. Mowa o teleskopie MEADE LX 200, który w 2000 r. wzbogacił wyposażenie ówczesnego obserwatorium astronomicznego, zorganizowanego przez Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku na dachu akademika przy ul. Krakowskiej.

16 marca odbyła się uroczystość podpisania umowy, na mocy której uczelnia przekazała teleskop VII Liceum Ogólnokształcącemu.

– Jeśli możemy lepiej propagować osiągnięcia Wydziału Fizyki, a szczególnie astronomii; jeśli ma to się odbywać w kierunku młodzieży, czyli naszych potencjalnych studentów (…) to jest szczególnie istotne. Mam nadzieję, że ten teleskop da jeszcze dużo radości dla całej szkoły, przede wszystkim dla młodzieży która będzie z niego korzystać – mówił prof. dr hab. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Porozumienie zakłada m.in. współpracę uniwersytetu i VII LO, np. poprzez organizację wspólnych przedsięwzięć naukowych. Wsparcie merytoryczne w zakresie montażu i obsługi urządzenia zapewni szkole Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, z którym Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku współpracuje od wielu lat.

– Edukacja, astrofizyka, fizyka i wszystko co jest z tym związane, poprzez VII LO ma eksplodować na młodzież, która się tym zainteresuje. (…) Poszerzamy możliwości, rozwijamy pasje, edukujemy siebie i innych. My jako białostoczanie, przez to że ten sprzęt trafia do VII Liceum, skorzystamy wszyscy – mówił dr Jerzy Nowik, dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Umowę podpisali prof. dr hab. Robert Ciborowski – rektor Uniwersytetu w Białymstoku, dr Jerzy Nowik – dyrektor VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku oraz mgr inż. Wojciech Burzyński – prezes Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wydziału Fizyki, Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oraz VII Liceum Ogólnokształcącego.

Można było zobaczyć również teleskop będący przedmiotem umowy. (hp)