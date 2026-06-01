Rozegrano ostatnie mecze PALM w tenisie ziemnym mężczyzn. Posłuchaj relacji

1 czerwca, 2026

fot. Kamil Piłasiewicz

Na kortach przy ul. Wiejskiej 41 rozegrano mecze o złoty i brązowy medal Podlaskiej Akademickiej Ligi Międzyuczelnianej w tenisie ziemnym mężczyzn. Spotkania odbyły się w czwartek, 28. maja, i dostarczyły wielu sportowych emocji.

W decydującej fazie turnieju rywalizowali studenci reprezentujący: KU AZS Politechnika Białostocka, KU AZS WANS oraz KU AZS UMB. Pierwsze akcje rozegrano chwilę po godzinie 20:00.

Najlepszym zawodnikiem tegorocznej edycji PALM został Kacper Ziętkowski. W finale pokonał Kacpra Wildnera z KU AZS Politechnika Białostocka. Mecz zakończył się zdecydowanym zwycięstwem reprezentanta Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który nie stracił ani jednego gema.

Brązowy medal wywalczył Radosław Bogacewicz z KU AZS WANS. W spotkaniu o trzecie miejsce pokonał Jakuba Odzijewicza z KU AZS UMB 2:0 w setach (6:1, 6:0).

Podsumowanie zawodów przygotowaliśmy w formie relacji dźwiękowej. O ostatnich meczach tegorocznej edycji PALM w tenisie ziemnym mężczyzn rozmawialiśmy z czwórką najlepszych zawodników turnieju. Posłuchajcie:

Kamil Piłasiewicz