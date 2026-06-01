Home Wiadomości Rozegrano ostatnie mecze PALM w tenisie ziemnym mężczyzn. Posłuchaj relacji

Wiadomości

1 czerwca, 2026

Rozegrano ostatnie mecze PALM w tenisie ziemnym mężczyzn. Posłuchaj relacji

fot. Kamil Piłasiewicz
Na kortach przy ul. Wiejskiej 41 rozegrano mecze o złoty i brązowy medal Podlaskiej Akademickiej Ligi Międzyuczelnianej w tenisie ziemnym mężczyzn. Spotkania odbyły się w czwartek, 28. maja, i dostarczyły wielu sportowych emocji.

 

W decydującej fazie turnieju rywalizowali studenci reprezentujący: KU AZS Politechnika Białostocka, KU AZS WANS oraz KU AZS UMB. Pierwsze akcje rozegrano chwilę po godzinie 20:00.

Najlepszym zawodnikiem tegorocznej edycji PALM został Kacper Ziętkowski. W finale pokonał Kacpra Wildnera z KU AZS Politechnika Białostocka. Mecz zakończył się zdecydowanym zwycięstwem reprezentanta Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który nie stracił ani jednego gema.

Brązowy medal wywalczył Radosław Bogacewicz z KU AZS WANS. W spotkaniu o trzecie miejsce pokonał Jakuba Odzijewicza z KU AZS UMB 2:0 w setach (6:1, 6:0).

Podsumowanie zawodów przygotowaliśmy w formie relacji dźwiękowej. O ostatnich meczach tegorocznej edycji PALM w tenisie ziemnym mężczyzn rozmawialiśmy z czwórką najlepszych zawodników turnieju. Posłuchajcie:

Kamil Piłasiewicz

 

REKLAMA
Najnowsze wiadomości
Maciej Krajewski
Na studiach rozpoczął pracę ... więcej
Up to Date 2026
To były trzy dni elektroniki, ... więcej
Nadchodzi piąta edycja SFORA ... więcej
Rozegrano ostatnie mecze PALM ... więcej
Konferencja rekrutacja
Wystartowała rekrutacja na st ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.