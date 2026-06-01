Nadchodzi piąta edycja SFORA Festivalu. Znamy pełny program!

1 czerwca, 2026

W dniach 19–21 czerwca podlaski Rajgród ponownie zamieni się w przestrzeń funkcjonującą według własnych zasad. Z dala od wielkomiejskiego tempa i festiwalowego pośpiechu SFORA rozwija model wydarzenia, które bardziej przypomina letnie obozowisko dla osób szukających intensywnych doświadczeń kulturowych niż klasyczny festiwal muzyczny. Dni płynnie przechodzą tu w noce, koncerty w performanse, warsztaty w spontaniczne spotkania, a klubowa energia miesza się z ciszą jeziora i lasu.

Elektronika pomiędzy klubem a eksperymentem

Jubileuszowa edycja przynosi jeden z najmocniejszych programów w historii wydarzenia. Obok artystów i artystek związanych z polską sceną alternatywną pojawią się m.in. 997, Androgienia, Avtomat, Boskie Buenos, DIV4, Kitty Sarcasm, Krush Klubb, Palm Beach Kids, XIM, softchaos oraz Reni Jusis. Tegoroczny line-up konsekwentnie wymyka się prostym gatunkowym klasyfikacjom, poruszając się pomiędzy techno, basem, eksperymentem i formami, które trudno zamknąć w definicji klubowego występu.

Szczególnie wyczekiwany jest występ softchaos – amerykańskiej DJ-ki i artystki multidyscyplinarnej, która w ostatnich latach stała się jedną z najbardziej intrygujących postaci współczesnej sceny klubowej. Jej sety, budowane na styku techno, breaksów i eksperymentalnej elektroniki, łączą fizyczność tanecznego doświadczenia z emocjonalną intensywnością i punkową wrażliwością.

W zupełnie innym wymiarze wybrzmi obecność Reni Jusis. Artystka, od lat przecierająca w Polsce szlaki dla muzyki elektronicznej, przygotowuje specjalny DJ set pomyślany dla otwartej przestrzeni Rajgrodu. Nie będzie to więc występ zamknięty w klubowych ramach, lecz dialog z krajobrazem, wodą i letnim światłem przesilenia.

Pomiędzy rytuałem a performancem

Jak co roku ważną częścią programu pozostaje rozwijany wokół Nocy Kupały blok poświęcony rytuałowi, cielesności i wspólnotowości. SFORA nie rekonstruuje tradycji, lecz traktuje ją jako żywe tworzywo – punkt wyjścia do rozmowy o tożsamości, relacjach i możliwościach wspólnego przeżywania. W programie znalazły się performanse Dana Ozeriego, Lagoony Aqua Pussy, Hieemery i Hrabiny, ballroom jam prowadzony przez Mother Bożnę Elle oraz warsztaty voguingu, improwizacji ruchowej, poezji i produkcji muzycznej.

Symboliczny wymiar ma obecność Leona Dziemaszkiewicza – performera, którego działalność od dekad zajmuje szczególne miejsce w historii polskiej queerowej kontrkultury. Jego praktyka, rozwijana na styku performansu, tańca i sztuki niezależnej, przypomina o genealogiach współczesnej sceny alternatywnej, często pomijanych w dominujących narracjach o kulturze.

Las, film, kuchnia i wspólnota

Całość uzupełni scenografia przygotowana specjalnie dla leśnej przestrzeni festiwalu. Oski Żuk, Amelia Makiewicz i Ania Kokoryn tworzą w tym roku świat inspirowany grzybnią, mikroorganizmami i organicznymi formami życia, które zdają się rozrastać pomiędzy drzewami. Instalacje nie tyle staną obok natury, co spróbują się z nią splatać – jak kolejny organizm zamieszkujący festiwalowy krajobraz.

Bo właśnie w tym od początku tkwi fenomen SFORY. To wydarzenie, które nie buduje swojej tożsamości wyłącznie przez line-up. Znacznie ważniejsze pozostaje doświadczenie bycia razem – przez trzy czerwcowe dni, nad wodą, w lesie, na granicy klubu, rytuału i wakacyjnej utopii.

Program dopełnią pokazy krótkich metraży kuratorowane przez Patricię Puentes, panele dyskusyjne oraz kulinarny pop-up przygotowany przez Julię Cichocką – zwyciężczynię MasterChefa. Festiwal odbywa się bezpośrednio nad Jeziorem Rajgrodzkim z dostępem do prywatnych plaż, pola namiotowego oraz infrastruktury rekreacyjnej.

Radio Akadera jest patronem medialnym SFORA Festivalu. Więcej informacji znajdziecie na stronie organizatora.