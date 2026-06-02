Na studiach rozpoczął pracę w spółce, którą dziś zarządza. Maciej Krajewski i jego droga kariery

2 czerwca, 2026

Na studiach rozpoczął pracę w spółce, którą dziś zarządza. Maciej Krajewski i jego droga kariery

Maciej Krajewski Maciej Krajewski fot. Paweł Cybulski
Od studenta Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej do prezesa jednej z największych firm automatyki przemysłowej w regionie. Maciej Krajewski, prezes APS Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A., był gościem audycji „Drogi Kariery” w Radiu Akadera.

 

Posłuchaj rozmowy z Maciejem Krajewskim w audycji „Drogi Kariery”:

Maciej w rozmowie opowiedział o studiach na Politechnice Białostockiej, które rozpoczął w 2001 roku, pierwszej pracy podjętej jeszcze podczas nauki oraz kolejnych etapach zawodowego rozwoju. Z firmą APS związany jest od 2006 roku – zaczynał jako programista przemysłowych układów sterowania, później był kierownikiem działu i dyrektorem technicznym, a od trzech lat pełni funkcję prezesa spółki.

Jak podkreśla, kluczem do sukcesu jest wytrwałość i gotowość do podejmowania nowych wyzwań. Do dziś aktywnie współpracuje z Politechniką Białostocką, wspierając m.in. program studiów dualnych oraz stypendia przemysłowe dla studentów.

W audycji nie zabrakło także wspomnień ze studenckich czasów, refleksji o rynku pracy oraz rady dla młodych ludzi rozpoczynających swoją zawodową drogę.

(pc)

