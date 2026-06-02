To były trzy dni elektroniki, które ściągnęły do Białegostoku ludzi z całej Polski. Posłuchaj relacji z 17. edycji Up To Date Festival

2 czerwca, 2026

Za nami 17. edycja Up To Date Festival. Przez trzy dni Białystok ponownie gościł twórców ambitnej elektroniki i publiczność z całej Polski oraz zagranicy.

Tegoroczna odsłona przyniosła kilka zmian, w tym przeniesienie głównej części nocnych koncertów i setów DJ-skich na teren wokół Chorten Areny. Kameralne koncerty eksperymentalne oraz Centralny Salon Ambientu tradycyjnie odbywały się w przestrzeniach Galerii Arsenał Elektrownia.

Na festiwalowych scenach wystąpili m.in. Aleksandra Słyż, Mohammad Reza Mortazavi, Paul Jebanasam, Skee Mask, Steffi, Objekt i µ-Ziq. Organizatorzy po raz kolejny postawili na różnorodność gatunkową oraz artystów wykraczających poza mainstreamową elektronikę.

Up To Date Festival pozostał również wierny swoim wartościom. W identyfikacji wizualnej zrezygnowano z grafik generowanych przez sztuczną inteligencję, stawiając na ręcznie wykonane ilustracje. Kontynuowano także akcję „Wyślij Pocztówkę do Babci”, promującą budowanie relacji międzypokoleniowych.

Jak wyglądała tegoroczna edycja od środka? Posłuchaj naszej relacji z 17. Up To Date Festival:

(pc)