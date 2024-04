VII Kawiarenka Naukowa

10 kwietnia, 2024

Dezinformacja i sztuczna inteligencja – na te tematy dyskutowano podczas VII Kawiarenki Naukowej projektu SCIENCE KULTURA, która odbyła się we wtorek (09.04) w Klubie FAMA w Białymstoku.

– Nowe technologie przyczyniły się bardzo mocno do generowania fałszywych informacji – mówi dr inż. Paweł Tadejko z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. – Dla sztucznej inteligencji nie jest to nic trudnego. Obecnie nie istnieją mechanizmy, które pozwalają nam łatwo identyfikować i łatwo unikać takich informacji. Musimy opracować nowe narzędzia, które będą nam pomagać rozpoznawać potencjalnie jakieś niepewne informacje. Bez zmian technologicznych na skalę światową to będzie trudne.

Temat wpływu sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii na manipulowanie informacjami, przybliżyła dr Klaudia Rosińska, ekspertka ds. przeciwdziałania dezinformacji w NASK Państwowym Instytucie Badawczym.

– Ona spowoduje, że ta dezinformacja będzie jeszcze precyzyjniej profilowała użytkowników i będzie można po prostu automatycznie dostosować przekaz informacyjny do potrzeb danych grup społecznych. To jest niezwykle niebezpieczne i przypuszczam, że skala z jaką będziemy się mierzyć za jakiś czas może być naprawdę przytłaczająca, jeśli nie zrobimy czegoś, aby tę szybką rewolucję zatrzymać – mówiła dr Klaudia Rosińska.

Kawiarenka Naukowa organizowana jest przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej. (jł)

Na wydarzeniu była Julia Łata: