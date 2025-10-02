Via Baltica w pełni ukończona. Ostatni odcinek S61 Łomża Zachód – Kolno otwarty

2 października, 2025

Dzisiaj, 2 października 2025 roku, o godzinie 10:00 oficjalnie otwarto ostatni odcinek drogi ekspresowej S61 – Łomża Zachód–Kolno, będący częścią obwodnicy Łomży. Tym samym budowa długo oczekiwanej trasy Via Baltica w Polsce przeszła do historii.

Odcinek ten to druga nitka 13-kilometrowej obwodnicy Łomży, wyposażona w ponad 1200-metrową estakadę nad doliną Narwi. Oddanie nowej nitki znacząco odciąża miasto oraz okoliczne miejscowości, m.in. Łomżę i Piątnicę, od ruchu ciężkiego. W ubiegłym roku mieszkańcy Piątnicy świętowali otwarcie pierwszej nitki obwodnicy, natomiast w tym roku uroczystość ma bardziej symboliczny charakter, podkreślający zakończenie całej inwestycji.

Kompleksowa przebudowa DK64

Oprócz dwóch jezdni S61, każda po dwa pasy ruchu plus pas awaryjny, powstała także jedno-jezdniowa droga krajowa nr 64 o długości prawie 7 km. W 2025 roku udostępniony zostanie fragment od węzła Łomża Północ do Marianowa (3 km), a w połowie 2026 roku zakończy się odcinek od Marianowa do Elżbiecina (4 km).

Oddanie drugiej nitki obwodnicy oznacza, że kierowcy mogą teraz w pełni korzystać z całej trasy Via Baltica – od przejścia granicznego w Budzisku po węzeł Ostrów Mazowiecka Północ, gdzie S61 łączy się z trasą S8.

Finansowanie inwestycji i wsparcie unijne

Odcinek Łomża Zachód – Kolno jest częścią większego zadania, czyli drogi ekspresowej S61 Łomża Zachód – Stawiski. Budowa była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) w wysokości 440,4 mln zł.

W 2024 roku podpisano również umowę na dofinansowanie II fazy projektu – wyłącznie odcinka Łomża Zachód – Kolno – ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Kwota wsparcia UE wynosi 245,9 mln zł.

(pc)