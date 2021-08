Via Baltica. Uroczyste otwarcie kolejnych odcinków międzynarodowego korytarza transportowego

Sierpień 9, 2021

fot. GDDKiA/Krzysztof Nalewajko fot. GDDKiA/Krzysztof Nalewajko

Kierowcy mogą już korzystać z kolejnych kilometrów trasy Via Baltica. W poniedziałek (09.08) do użytku oddano dwa odcinki – od węzła Kolno do Stawisk i od Stawisk do Szczuczyna. To prawie 35 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S61.

Oba odcinki mają jezdnie o nawierzchni z betonu cementowego. Każda po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m plus 2,5-metrowy pas awaryjny. Są przystosowane do najcięższego ruchu, a dopuszczalny nacisk to 11,5 tony na oś. Na obu odcinkach wybudowano po dwa miejsca obsługi podróżnych (MOP). Górki Zachód oraz Górki Wschód na odcinku węzeł Kolno – Stawiski oraz Zabiele Zachód i Zabiele Wschód na odcinku Stawiski – Szczuczyn.

Na udostępnionym fragmencie S61 powstał węzeł Kolno – na połączeniu z drogą krajową nr 63. W przyszłości do tego węzła zostanie doprowadzona obwodnica Łomży. Na sąsiednim odcinku pomiędzy obwodnicami Stawisk i Szczuczyna powstał węzeł Grabowo zlokalizowany na połączeniu z drogi ekspresowej S61 z drogą powiatową nr 1828B.

– Sukcesywnie oddajemy do użytku kolejne fragmenty drogi S61, będącej kluczowym elementem międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, jednego z najważniejszych szlaków tranzytowych łączących kraje nadbałtyckie z siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce. Ta droga otworzy komunikacyjnie region, skróci czas przejazdu i podniesie poziom bezpieczeństwa na drodze – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W uroczystym otwarciu tych odcinków wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił, że „każdy kilometr nowej drogi to dodatkowe możliwości przyciągania przedsiębiorców i możliwości rozwojowe dla danego regionu”.

Via Baltica to droga międzynarodowa łącząca zachód i południe Europy z krajami bałtyckimi. W sumie trasa ta ma liczyć 311 km. (mt)