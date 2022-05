VI Festiwal Literacki „Autorzy i książki”. Spotkanie i warsztaty komiksowe z Tomaszem Samojlikiem

Maj 12, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Trwa VI Festiwal Literacki „Autorzy i książki” w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. To okazja do spotkań z twórcami książek i komiksów, tak jak warsztaty komiksowe z Tomaszem Samojlikiem, w których uczestniczyły dzieci z klas I-III Leśnej Szkoły Puszczyk w Białymstoku.

Tomasz Samojlik jest popularyzatorem przyrody oraz rysownikiem i twórcą komiksów, których bohaterami są zwierzęta, m.in. żubry, czy ryjówki. W czwartek (12.05) rysownik spotkał się z dziećmi z białostockiej „zielonej szkoły”. Były opowieści i rozmowy o bohaterach komiksów, o tym, jak ważne jest dbanie o naszą przyrodę i planetę, a także malowanie plakatów i autografy.

– W moich książkach i komiksach i staram się wzbudzić w dzieciach uczucie miłości do przyrody, by obudzić w młodym pokoleniu to uczucie więzi ze światem przyrodniczym. W nich – dzieciach – cała nadzieja, że jako dorośli ludzie będą podejmować takie decyzje, by nie niszczyć świata przyrodniczego – podkreśla Tomasz Samojlik.

Podczas warsztatów książki stały się jedynie punktem wyjścia. – Cała moja twórczość tkwi wokół tematów ekologicznych, wpływu człowieka na przyrodę. Takie spotkania to dobra platforma wyjściowa do dyskusji z dziećmi, które wiedzą, jak w komiksach ważny jest wpływ człowieka na naturę – dodaje.

A ponieważ dzieci mają mnóstwo pomysłów, podczas spotkania rysownik chciał zainspirować najmłodszych do stworzenia plakatu skierowanego do dorosłych o ochronie przyrody.

Dzieciaki nie zawiodły. Planeta ziemia, plastikowe butelki, zanieczyszczony las, rzeki, obok zwierzęta – to wszystko pojawiło się na rysunkach najmłodszych.

– Mój plakat będzie o tym, że zaśmiecamy całą ziemię, a nasze kontynenty są całe w śmieciach. Pomaluję obrazek na szaro i czarno – opowiada Wanda. Z kolei Gabriel swój plakat (na którym znalazła się ziemia zamknięta w plastikowej butelce i zaśmiecona rzeka) pokaże rodzicom i dziadkom, a może nawet powiesi w bloku na klatce. Zdaniem Heli na plakacie można namalować wszystko, bo prawie wszystko jest zaśmiecone. – A jak nie będzie przyrody, to nie będzie życia – podkreśla dziewczynka.

Z wydarzeń VI Festiwalu Literackiego będzie można skorzystać do soboty (14.05). Imprezę organizuje Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, a patronuje jej Radio Akadera. (at)

