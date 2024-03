Vanja Sky i Natalia Przybysz w Białymstoku

12 marca, 2024

W środku tygodnia mieszkańcy Białegostoku będą mieli okazję wybrać się na dwa świetne koncerty. W środę 13 marca, na scenie Pubu 6-ścian pojawi się zespół Vanja Sky. Dzień później 14 marca, Natalia Przybysz wystąpi w klubie Zmiana Klimatu.

Vanja Sky, uznawana za chorwacką odpowiedź na Sheryl Crow i Norah Jones, przeniesie publiczność w świat bluesa i rocka. Po pięciu latach nauki gry na gitarze, Vanja nagrała swój debiutancki album „Bad Penny” wraz z renomowanymi artystami ze światowej sceny bluesowej. Jej muzyka to harmonijne połączenie bluesowych korzeni z elementami rocka, co czyni jej występy niezapomnianym przeżyciem. Sama Vanja Sky, będąc jednym z najbardziej obiecujących talentów młodego pokolenia, wykazuje niezwykłą ekspresję wokalną i instrumentacyjną, sprawiając, że każdy jej koncert to unikalne doświadczenie dla fanów bluesa i rocka.

Natalia Przybysz, znana ze swojego unikalnego stylu i niezwykłego głosu, zabierze słuchaczy w muzyczną podróż pełną emocji i inspiracji. Jej najnowszy album „Tam” jest efektem artystycznej eksploracji na greckiej wyspie Hydra, gdzie w magicznym domu-studiu powstała część materiału. Koncert Natalii Przybysz to nie tylko spotkanie z jej najnowszymi utworami, ale także podróż w głąb serca i duszy. Odważne kompozycje, łączące elementy popu, soulu i indie rocka, poruszają tematykę emocjonalną i społeczną, czyniąc jej występy niezapomnianym doświadczeniem. Natalia Przybysz, będąca ikoną współczesnej polskiej sceny muzycznej, w każdym utworze wyraża autentyczność i głębię swojego artystycznego wyrazu, co sprawia, że jej koncerty są niepowtarzalnym wydarzeniem dla każdego miłośnika muzyki. Radio Akadera jest patronem medialnym tych wydarzeń. (hp)