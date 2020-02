UwB: dwoje młodych naukowców ze stypendium Fulbrighta

Luty 6, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Dwoje młodych naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku – Marta Dąbrowska z Wydziału Prawa i Łukasz Łabieniec z Wydziału Fizyki – otrzymało stypendia Fulbrighta. Dzięki niemu będą mogli wyjechać do Stanów Zjednoczonych, gdzie będą prowadzić nadania naukowe.

W przypadku Marty Dąbrowskiej będą one dotyczyły groomingu, czyli zjawiska uwodzenia małoletnich w sieci w celu ich seksualnego wykorzystania. Z kolei Łukasz Łabieniec będzie prowadził badania, które pozwolą lepiej zrozumieć zasadę działania ludzkich nerwów.

Oboje wykorzystają stypendium na potrzeby pracy doktorskiej.

Stypendium Fulbrighta to prestiżowe wyróżnienie. W sumie trafi tylko do 17 młodych badaczy z całej Polski. UwB to jedyna uczelnia w regionie, której pracownicy i doktoranci znaleźli się wśród wyróżnionych. (mt/mc)