Uważaj, zanim będzie za późno – młodzież uczestniczyła w spotkaniu „Strefa świadomych wakacji – cudze błędy? Twoja lekcja na przyszłość!”

4 czerwca, 2025

Strefa świadomych wakacji, fot. Hanna Kość Strefa świadomych wakacji, fot. Hanna Kość

Przed wakacjami warto przypominać młodzieży, jak dbać o bezpieczeństwo, dlatego też podlaski oddział NFZ zorganizował spotkanie w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku pod hasłem: „Strefa świadomych wakacji – cudze błędy? Twoja lekcja na przyszłość!”.

Uczniowie dowiedzieli się z czym mogą wiązać się nieodpowiedzialne zachowania nad wodą oraz dlaczego nie warto próbować używek.

– Często mamy w szkole jakieś wykłady o zagrożeniach. Nie warto próbować, bo można popaść w alkoholizm, można później mieć jakieś problemy psychiczne przez narkotyki. Po prostu to nic dobrego dla zdrowia. Dobrzy znajomi to by na pewno po prostu zaakceptowali takie zdanie przeciwko alkoholowi. W odniesieniu do dostępności używek to naprawdę jest w Polsce łatwo zdobyć alkohol czy fajki. Nad wodą żeby było bezpiecznie, to na pewno nie należy pić alkoholu czy brać innych używek, bo to zaburza naszą świadomość – mówią uczniowie.

W trakcje spotkania „Strefa świadomych wakacji” uczniowie obejrzeli też film „Ostatni skok”, jak również odbyła się rozmowa z reżyserem Krzysztofem Kiziewiczem oraz bohaterem filmu Marcinem Anchimiukiem.

– W filmie dokładnie wyjaśniono, jak wygląda uraz tak zwanego skoku na strzałkę. To jest jakby taka przestroga i nikt o tym nie mówi, bo jak mamy wodę po uda, wskoczymy do niej, to wydaje się nam, że tam jest głębina, a tam jest właśnie wypłycenie. I w tym momencie dochodzi do urazu kręgosłupa – mówi Krzysztof Kiziewicz. – Żyję normalnie, jakoś radzę sobie, tak że chyba traumy nie mam. Po prostu życie jest inne. Przynajmniej jeżeli jedna osoba się zastanowi, to już jest to duży sukces – dodaje Marcin Anchimiuk.

Na spotkaniu „Strefa świadomych wakacji – cudze błędy? Twoja lekcja na przyszłość!” była też terapeutka uzależnień, która ostrzegała, że jednorazowe spróbowanie używek może wiązać się z uzależnieniem psychicznym. Organizatorzy planują powtarzać takie spotkania profilaktyczne dla młodzieży. (hk)

Relacja Hanny Kość: