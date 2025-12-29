Uwaga na śliskie nawierzchnie – meteorolodzy prognozują oblodzenie dróg i chodników

Uwaga kierowcy i piesi – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed oblodzeniem dróg i chodników.

Meteorolodzy zapowiadają zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie.

Temperatura powietrza spadnie do około -4 stopni, a przy gruncie nawet do -7. Ujemne wartości utrzymają się do końca roku. Alert obowiązuje też dla województwa podlaskiego. Ostrożność należy zachować zarówno na drogach, jak i na chodnikach. (red.)