Uwaga na śliskie nawierzchnie – meteorolodzy prognozują oblodzenie dróg i chodników
29 grudnia, 2025
Uwaga na śliskie nawierzchnie – meteorolodzy prognozują oblodzenie dróg i chodników
Oblodzony śliski chodnik/fot. Katarzyna Cichoń
Uwaga kierowcy i piesi – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed oblodzeniem dróg i chodników.
Meteorolodzy zapowiadają zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie.
Temperatura powietrza spadnie do około -4 stopni, a przy gruncie nawet do -7. Ujemne wartości utrzymają się do końca roku. Alert obowiązuje też dla województwa podlaskiego. Ostrożność należy zachować zarówno na drogach, jak i na chodnikach. (red.)
