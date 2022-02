Uwaga Alternatywa! Grasz w kapeli? Możesz wygrać kontrakt płytowy!

Luty 17, 2022

fot. Michał Czarnecki fot. Michał Czarnecki

To prawdziwa gratka dla zespołów grających szeroko pojętą muzykę alternatywną, które nie mają jeszcze dorobku płytowego. Kapele te mogą wygrać kontrakt z agencją artystyczną. Taką szansę daje im nowe wydarzenie muzyczne – Festiwal „Uwaga Alternatywa!”. Nabór zespołów już trwa!

– Uwaga Alternatywa to festiwal muzyczny stworzony po to, by promować młode zespoły muzyczne. Festiwal składa się z serii sześciu koncertów, które mają się odbyć w klubach i pubach na terenie Białegostoku. Na koncertach oprócz zespołów eliminacyjnych będą też grały zespoły zaproszone przez organizatorów i już na pierwszym koncercie, który odbędzie się 11 marca w Bestradzie zagra zespół Siq, gdzie na perkusji gra Ślimak z legendarnego zespołu Acid Drinkers, a śpiewa i gra na basie Ania Brachaczek znana m.in z nagrodzonego Fryderykiem utworu „Love Shack” stworzonego wspólnie z Acid Dinkers – mówi organizator Paweł Zakrzewski.

Na kolejnych koncertach (w kwietniu, maju i czerwcu) zagrają m.in. Power of Trinity, Materia, Abodus czy Dr Misio. Zaś na koncercie finałowym wystąpią: Łąki Łan i Transgresja.

Główna nagroda festiwalu to współpraca z agencją artystyczną.

– W kontrakcie przewidywane są nagrania w studio, promocja oraz seria koncertów u boku profesjonalnych i znanych zespołów. Inne nagrody to nagłośnienie do sali prób oraz nagrody pieniężne. Na każdym z koncertów będzie też organizowana Nagroda Publiczności – dodaje Zakrzewski.

Zgłoszenia można przesyłać do 8 kwietnia na adres eliminacje@uwagaalternatywa.pl. Spośród zgłoszeń wyłonionych zostanie 9 zespołów, które zagrają na pierwszych trzech koncertach eliminacyjnych. Na każdym z tych koncertów zagrają trzy zespoły eliminacyjne, a jury wytypuje jeden zespół, który przejdzie do półfinału. Czwarty zespół półfinałowy wytypuje publiczność. Do finału przejdą dwa zespoły, spośród których jury wyłoni zwycięzcę festiwalu.

Wydarzeniu patronuje Radio Akadera. (mt)