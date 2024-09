Utrudnienia w ruchu na drodze S8 z Białegostoku do Warszawy

15 września, 2024

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Od poniedziałku (16.09) w związku z pracami przy węźle Białystok Zachód, łączącym S8 z S19, będą utrudnienia w ruchu na drodze S8 do Warszawy. Będzie to pierwszy z trzech etapów zmian w organizacji ruchu, które zostanie wprowadzony.

W pierwszym, dwutygodniowym etapie jezdnia do Warszawy zostanie zwężona na odcinku ok. 440 m do jednego, prawego pasa ruchu. Będzie tam też ograniczenie prędkości do 60 km/h. Jezdnia do Białegostoku również zostanie zwężona na tej samej długości, z pozostawieniem dwóch pasów ruchu oraz wprowadzeniem ograniczenia prędkości do 100 km/h. Równocześnie będą prowadzone prace nad wykonaniem nawierzchni w pasie zieleni.

W drugim i trzecim etapie obie jezdnie, do Warszawy i do Białegostoku, na długości ok. 730 m, zostaną zwężone do dwóch pasów ruchu. W drugim etapie wyłączona z ruchu zostanie jezdnia do Białegostoku, w trzecim – do Warszawy. Ruch będzie się odbywał dwoma pasami w każdym kierunku przy wykorzystaniu sąsiedniej jezdni i utwardzonego pasa rozdziału. Jezdnie będą oddzielone od siebie barierami. Pas awaryjny nie będzie dostępny dla użytkowników. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 50 km/h. Te zmiany będą obowiązywać przez najbliższe dwa lata.

Węzeł Białystok Zachód połączy dwie drogi ekspresowe – powstającą S19 z istniejącą S8. W ramach budowy węzła wykonana będzie też przebudowa S8 na długości blisko 2 km. Powstanie również 13 obiektów inżynierskich, w tym dwa mosty – nad rzeką Supraśl i rzeką Białą, a także wiadukt nad linią kolejową relacji Białystok – Ełk. Droga ekspresowa S19 będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę (z rezerwą terenu pod trzeci pas) wraz z pasem awaryjnym i będzie przystosowana do obciążeń 11,5 t/oś. (red.)