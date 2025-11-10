Utrudnienia w ruchu dla kierowców 10 i 11 listopada

10 listopada, 2025

Fot. Adam Ludwiczak/UM Białystok Fot. Adam Ludwiczak/UM Białystok

Kierowcy w Białymstoku muszą przygotować się na spore utrudnienia w ruchu zarówno w poniedziałek (10.11), jak i we wtorek (11.11). Wszystko w związku z obchodami Święta Niepodległości, podczas których w mieście odbędą się patriotyczne marsze, obchody główne i imprezy sportowe.

W poniedziałek (10.11) o 19:00 z kościoła św. Rocha wyruszy Marsz Niepodległości. Przez co najmniej godzinę utrudniony będzie przejazd ulicą Lipową w kierunku białostockiej katedry.

We wtorek (11.11) utrudnień będzie znacznie więcej. W ramach biegu „Biegnę dla Niepodległej” od 6:00 do 18:00 zamknięty będzie odcinek Alei Piłsudskiego od placu Lussy do ulicy Sienkiewicza. Czasowo zamykane będą także ulice: Abramowicza, Krakowska, Sosnowskiego, Kalinowskiego, Lipowa, Mickiewicza, Świętojańska, 11 Listopada, Zwierzyniecka i Branickiego.

Między 10:30 a 18:00, z powodu 34. Rajdu Niepodległości organizowanego przez Automobilklub Podlaski, wyłączona z ruchu będzie ulica Świerkowa w rejonie Politechniki Białostockiej.

Z kolei o 11:00 sprzed Chorten Areny wyruszą rolkarze i rowerzyści. Przejadą fragmentem ulicy Ciołkowskiego do Juchnowca Kościelnego i wrócą tą samą trasą. (red.)