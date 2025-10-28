Home Wiadomości Utrudnienia na Branickiego – rozpoczyna się przebudowa zatok autobusowych

Wiadomości

28 października, 2025

Utrudnienia na Branickiego – rozpoczyna się przebudowa zatok autobusowych

Biało-czerwony pachołek na drodze informujący o utrudnieniach w ruchu. fot. Katarzyna Cichoń
W Białymstoku rozpoczyna się przebudowa zatok autobusowych przy ul. Branickiego. Od wtorku (28.10) kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami w rejonie przystanków Branickiego/Miłosza oraz Branickiego/Baranowicka.

 

Na czas prac zatoki zostaną wyłączone z ruchu, a w ich miejscu pojawią się przystanki tymczasowe. Ruch samochodowy zostanie ograniczony, a jezdnia zwężona do jednego pasa. Kierowcy jadący w kierunku ul. Ciołkowskiego będą mogli skręcić jedynie w ul. Miłosza. Zakończenie prac planowane jest na 5 grudnia, choć termin może się wydłużyć przy niesprzyjającej pogodzie. (red.)

