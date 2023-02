Utrudnienia dla kierowców. Nowa organizacja ruchu w rejonie ul. Bohaterów Monte Cassino i Kopernika

14 lutego, 2023

Uwaga kierowcy, w związku z realizacją kolejnego etapu inwestycji dotyczącej przebudowy układu drogowego w ramach Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku, zmienia się organizacja ruchu w tej części miasta.

Od 14 lutego na ulicy Bohaterów Monte Cassino, w rejonie skrzyżowania z Św. Rocha, jazda na wprost możliwa będzie tylko jednym pasem ruchu w danym kierunku. Jadąc w kierunku dworca PKS, za skrzyżowaniem z ul. Św. Rocha ruch miejscowo zostanie przekierowany na przeciwległy pas ruchu ul. Bohaterów Monte Cassino. Jadących od strony dworca PKS obowiązywał będzie także zakaz skrętu w lewo, w ul. Św. Rocha, w kierunku torów kolejowych.

W drugim etapie zmian jazda na wprost możliwa będzie tylko jednym pasem ruchu w danym kierunku. Jadąc od strony dworca PKS w kierunku ul. Poleskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Św. Rocha, ruch miejscowo zostanie przekierowany na przeciwległy pas ruchu.

I w zależności do etapu prowadzonych robót sanitarnych liczba pasów ruchu do jazdy na wprost zostanie ograniczona do jednego w danym kierunku. Te utrudnienia potrwają około 2 tygodni.

Natomiast od 15 lutego na ulicy Mikołaja Kopernika, na odcinku od aresztu śledczego do stacji BP najpierw ruch w obu kierunkach odbywać się będzie jezdnią po stronie ul. Depowej, a później ruch w obu kierunkach odbywać się będzie jezdnią po stronie ul. Łomżyńskiej.

Na czas prowadzonych robót liczba pasów ruchu zostanie ograniczona do jednego w danym kierunku. Ponadto zostaną wyznaczone tymczasowe lokalizacje przystanków komunikacji miejskiej.

Te utrudnienia potrwają około 2 miesięcy. (opr. at)

