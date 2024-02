USK. Robot Rosa to nowość. Jest wykorzystywany przy operacjach endoprotez

W Klinice Ortopedii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego lekarze wykorzystują robota ortopedycznego przy operacjach endoprotezy stawu kolanowego, a wkrótce też biodrowego. Dzięki temu urządzeniu są w stanie z dużą dokładnością pozycjonować endoprotezę stawu kolanowego, co przekłada się na mniejsze dolegliwości bólowe po operacji, mniejsze ryzyko powikłań oraz krótszy okres rehabilitacji pooperacyjnej.

– Robot ortopedyczny Rosa tu w Białymstoku to nowość, jest jednym z nielicznych, które są w Polsce, a na Zachodzie są powszechnie używane – mówi dr Jan Kiryluk, lekarz kierujący Kliniką Ortopedii w USK w Białymstoku. – Urządzenie robotyczne pomaga nam na planowanie przedoperacyjne, pokazuje, jak mamy przyciąć kość, jak mamy zbalansować tkanki, ale to my decydujemy, jak mamy przyciąć.

Robotem Rosa w Klinice Ortopedii USK wykonano do tej pory 8 operacji. – Mamy możliwość dalszego rozwoju. Zabiegi robotyczne wykonywać będziemy mniej więcej codziennie, nie wszystkie zabiegi musimy robić z pomocą robota, ale te najtrudniejsze zawsze. Teraz operujemy protezy stawu kolanowego ale w perspektywie będziemy operowali protezy tak zwane połowicze, czyli połówki protez i protezy stawu biodrowego – dodaje dr Jan Kiryluk.