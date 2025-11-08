Urzędy zamknięte na długi weekend

8 listopada, 2025

fot. Marcin Jakowiak/ UM Białystok fot. Marcin Jakowiak/ UM Białystok

W poniedziałek, 10 listopada, większość urzędów w Białymstoku będzie zamknięta. Oznacza to, że w długi weekend, w tym w poniedziałek (10.11) i wtorek (11.11) nie załatwimy żadnych spraw administracyjnych. Dodatkowy dzień wolny przysługuje urzędnikom za święto Wszystkich Świętych, które w tym roku przypadło w sobotę.

Nieczynny będzie między innymi Podlaski Urząd Wojewódzki wraz z biurem paszportowym, białostocki oddział ZUS, urzędy skarbowe oraz jednostki Krajowej Administracji Skarbowej. Tego dnia zamknięty będzie również Urząd Miejski w Białymstoku i jego placówki, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Wyjątkiem będzie stanowisko do spraw zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego, które w poniedziałek (10.11) będzie pełniło dyżur od 9:00 do 13:00. (red.)