Urzędy przywracają obsługę interesantów w sprawach paszportowych

Maj 11, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Osobiście załatwimy już sprawy paszportowe. Urzędy w Białymstoku, Łomży i Suwałkach przywróciły bezpośrednią obsługę interesantów. Aby jednak zostać przyjętym, trzeba wcześniej umówić się telefonicznie.

Osoby składające wnioski o wydanie paszportu muszą mieć ze sobą komplet niezbędnych dokumentów, zwłaszcza ważny paszport lub dowód osobisty (nie dotyczy dzieci) oraz opłatę paszportową. Dzieci do 5. roku życia nie muszą być obecne przy składaniu wniosku o wydanie paszportu. Również do odbioru paszportu dla dziecka (do 18. roku życia) konieczna jest wizyta wyłącznie jednego z rodziców.

Petenci będą musieli pamiętać o zachowaniu dwumetrowych odstępów od innych osób, zakrywaniu nosa i ust oraz noszeniu rękawiczek.

Na wizytę w urzędzie można umawiać się pod nr telefonów: Białystok – 85 742 65 91, Łomża – 86 216 37 04 i Suwałki – 87 566 41 18. (mt/mc)