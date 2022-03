Urząd marszałkowski ułatwi podlaskim firmom szukanie partnerów biznesowych na zachodzie Europy

Marzec 2, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Podlaskie firmy będą miały łatwiej w poszukiwaniu partnerów biznesowych na zachodzie Europy. Urząd marszałkowski organizuje bezpłatne misje gospodarcze m.in. do Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii.

To oferta skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw.

– W obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę chcemy ułatwić współpracę podlaskim przedsiębiorcom z kontrahentami z Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii. Spotkać się nimi w ramach programu współpracy gospodarczej – powiedział Marek Olbryś, wicemarszałek województwa.

Pierwszym kierunkiem będzie Francja. 6 kwietnia w Paryżu planowane jest seminarium biznesowe.

– Chcemy wspierać nasze przedsiębiorstwa! Monitorujemy sytuację na bieżąco. Podlaski biznes powinien przekierować się na rynki zachodnie – mówił Mariusz Dąbrowski, dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej UMWP. – W kwietniu jedziemy do Paryża, w maju do Brukseli i w czerwcu do Londynu. Z kolei w drugiej połowie roku planujemy misje branżowe do Niemiec i krajów bałtyckich. Będzie to okazja do spotkań z kontrahentami z tamtej strony pod auspicjami urzędu marszałkowskiego.

Nabór na misję gospodarczą do Paryża już się rozpoczął i potrwa do 7 marca. Następne kierunki to Bruksela i Londyn. Tu zgłaszać się będzie można kolejno w połowie marca i kwietnia. (mt)