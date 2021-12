Urząd Marszałkowski czeka na hasła promujące fundusze europejskie

Grudzień 28, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Trwa konkurs Urzędu Marszałkowskiego na hasło promujące fundusze europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027.

Jeszcze do środy (29.12) można przesyłać motto, które maksymalnie będzie składało się z dwóch zdań, do dwustu znaków. Musi ono nawiązywać do programu i jego celów.

Kapituła konkursu weźmie pod uwagę kreatywność, atrakcyjność, prosty przekaz i pozytywny wydźwięk. W zabawie może wziąć udział każdy.

Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości półtora tysiąca złotych. Przewidziane są również wyróżnienia – po siedemset pięćdziesiąt złotych.

Zgłoszenia należy przesyłać pod adres e-mail: rpowp@wrotapodlasia.pl.

Tutaj znajdują się wymagane dokumenty. (ea)