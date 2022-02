Uruchomiono stronę edukacyjną o kopistach z białostockiego getta

Luty 7, 2022

źródło: kopisci.org.pl źródło: kopisci.org.pl

Powstała strona edukacyjna, która prezentuje efekty wieloletnich badań historyczki sztuki Joanny Tomalskiej-Więcek oraz historyczki Jolanty Szczygieł-Rogowskiej, nad historią tajnej pracowni kopistów z getta w Białymstoku.

Na stronie znajdują się informacje o żydowskich artystach, ale także o społeczności żydowskiej, jej wpływie na kulturę i rozwój społeczno – gospodarczy Białegostoku, a także o losach mieszkańców pod dwoma okupacjami.

– Otwarcie strony, które odbyło się 5 lutego było nieprzypadkowe, ponieważ tego dnia 1943 roku rozpoczęła się likwidacja białostockiego getta, która zakończyła się kilka miesięcy później, w sierpniu. Te daty mówią o końcu historii społeczności żydowskiej w Białymstoku, o obecności prawie pięciuset letniej. Utworzenie tej strony jest niezwykle ważne dla edukacji. Nie chodzi tylko o samą historię miasta, gdzie społeczność żydowska odegrała bardzo ważną rolę, ale jest to też nauka o czasach, które niestety, nawet obecnie mówią o dyskryminacji pewnych grup społecznych. To co wydarzyło się w czasie II wojny światowej niech będzie przestrogą dla nas, abyśmy pamiętali, że każdy człowiek jest równy. Mam nadzieję, że strona edukacyjna opowiadająca o dramatycznych historiach, ale także o dziejach Białegostoku, będzie niezwykle ważna w edukacji przyszłych pokoleń młodzieży – mówi Jolanta Szczygieł -Rogowska.

Portal znajduje się pod adresem kopisci.org.pl. (ea)