Ursula von der Leyen w Podlaskiem. Bezpieczeństwo wschodniej granicy priorytetem Europy

1 września, 2025

Premier Donald Tusk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odwiedzili w niedzielę Krynki na granicy polsko-białoruskiej. Wizyta koncentrowała się na kwestiach obronności i bezpieczeństwa – zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej.

Szefowa KE i premier uczestniczyli w odprawie z kadrą dowódczą Straży Granicznej i wojska, które na co dzień chronią granicę przed działaniami hybrydowymi i presją migracyjną inspirowaną przez Białoruś i Rosję. Goście obejrzeli także elementy przygotowywane do budowy „Tarczy Wschód” oraz zmodernizowaną zaporę graniczną.

Na podlaskim odcinku granicy z Białorusią działa dziś 186 kilometrów stalowego ogrodzenia oraz 206 kilometrów bariery elektronicznej.

Solidarność i twarde stanowisko

Podczas wspólnego wystąpienia Donald Tusk podkreślał, że Polska inwestuje miliardy w obronność i oczekuje wsparcia ze strony instytucji unijnych. – Dosyć ustępstw, musimy być twardzi i dobrze przygotowani – mówił premier.

Ursula von der Leyen zapewniła o solidarności Europy z Polską i zapowiedziała wielomiliardowe inwestycje w obronność, w tym w ramach programu SAFE, który pozwoli na wspólne zakupy sprzętu wojskowego i wsparcie przemysłu obronnego. – Europa stoi z wami ramię w ramię – zaznaczyła przewodnicząca KE.

Polska granica to granica Europy

Wizyta w Podlaskiem była częścią serii spotkań von der Leyen w państwach Unii graniczących z Rosją i Białorusią. – Bezpieczna Polska i bezpieczna granica to bezpieczna Europa – podkreślił premier Tusk. (red.)