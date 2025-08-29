Ursula von der Leyen odwiedzi granicę polsko-białoruską

29 sierpnia, 2025

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w najbliższą niedzielę odwiedzi granicę polsko-białoruską. Wizyta odbędzie się w towarzystwie premiera Polski Donalda Tuska – poinformowała Komisja Europejska.

Wizyta w Polsce i na granicy z Białorusią

Zgodnie z zapowiedziami, Ursula von der Leyen podczas podróży do Polski spotka się z premierem Donaldem Tuskiem, a następnie wspólnie udadzą się na wschodnią granicę Unii Europejskiej. Celem wizyty jest obserwacja działań związanych z ochroną i monitorowaniem granicy z Białorusią, która w ostatnich latach stała się jednym z kluczowych punktów napięć politycznych i bezpieczeństwa w regionie.

Siedem państw na trasie przewodniczącej KE

Wizyta w Polsce to część szerszej podróży szefowej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen odwiedzi w sumie siedem państw graniczących z Rosją i Białorusią. Spotkania te mają podkreślić znaczenie bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej oraz solidarności wobec zagrożeń płynących ze strony wschodnich sąsiadów.

Po wizycie w Polsce i na granicy polsko-białoruskiej, przewodnicząca KE uda się do Bułgarii, gdzie również poruszane będą kwestie bezpieczeństwa granic i współpracy międzynarodowej.

Znaczenie wizyty na granicy polsko-białoruskiej

Granica polsko-białoruska od 2021 roku znajduje się w centrum kryzysu migracyjnego wywołanego przez działania reżimu Aleksandra Łukaszenki. Polska, Litwa i Łotwa stały się wtedy celem presji migracyjnej, którą Unia Europejska uznała za element wojny hybrydowej.

Wizyta Ursuli von der Leyen i Donalda Tuska ma pokazać jedność europejską i determinację w ochronie granic Schengen, które są jednocześnie granicami całej Wspólnoty.

(pc)