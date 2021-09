Uroczyste zakończenie Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego. Mali studenci odebrali dyplomy

Wrzesień 11, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Były zajęcia z dziennikarstwa, związane z kulturą chińską czy na temat złudzeń optycznych – blisko czterystu małych studentów ukończyło Białostocki Uniwersytet Dziecięcy organizowany przez Politechnikę Białostocką.

Na Wydziale Elektrycznym odbyła się, przekładana z powodu pandemii koronawirusa, uroczystość podsumowująca dwie edycje przedsięwzięcia, w trakcie, której podziękowano uczestnikom za wzięcie udziału w projekcie i wręczono dyplomy.

W ramach PB BUD odbyły się zajęcia z robotyki, matematyki i podstaw programowania.

– Mam nadzieje, że te nasze zajęcia pokazały dzieciom, że nauka jest interesująca. Działania związane z Podlaskim Uniwersytetem Dziecięcym zmierzają do tego, żeby przekonać młodych ludzi do dalszego kształcenia, nauki oraz do przyjścia do Liceum PB, a następnie na Politechnikę Białostocką – mówił prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej.

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy Politechniki Białostockiej funkcjonuje od przeszło 12 lat i skierowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych. (ea)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej