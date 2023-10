Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Politechnice Białostockiej

5 października, 2023

inauguracja roku akademickiego w Politechnice Białostockiej /Fot. Dariusz Piekut/PB inauguracja roku akademickiego w Politechnice Białostockiej /Fot. Dariusz Piekut/PB

Politechnika Białostocka oficjalnie zainaugurowała rok akademicki 2023/2024. To największa uczelnia techniczna w północno-wschodniej Polsce, która wkracza w 75 rok swojej działalności. Ten rok akademicki zaczęło w sumie około 7 tysięcy studentów na 6 wydziałach i blisko 30 kierunkach.

– W tym roku będziemy się skupiać nadal na uatrakcyjnianiu kierunku studiów i na zbliżaniu ich do przedsiębiorców i otoczenia społeczno-gospodarczego – mówi rektor uczelni, prof. Marta Kosior-Kazberuk. – Na kampusie kończy się część inwestycji, myślimy o nowych, ale chcemy też urozmaicić sam kampus, zazielenić go. Jeżeli chodzi o projektu naukowe to otwierają się nowe perspektywy finansowania badań. Staramy się na uczelni odpowiedzieć na konkretne potrzeby i problemy związane z procesami technologicznymi i procesami produkcji. To właśnie w ten sposób rodzą się innowacje procesowe i produktowe.

Uczelnia stara się, aby programy studiów były dostosowane do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. Ponad to utworzona na studiach 1. stopnia dwa nowe kierunku.

– Mamy kierunek zarządzanie finansami i rachunkowość, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Równie dobrze rekrutacja wypadła na cyfryzację przemysłu. To jest kierunek współczesny odpowiadający na potrzeby przemysłu 4.0 – tłumaczy prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej, prof. Jarosław Szusta. – Natomiast na 2. stopniu na powstał kierunek BIM, czyli modelowanie i zarządzanie informacją o budynku. To też współczesny kierunek, ponieważ place budowy będą już placami wirtualnymi.

Politechnika Białostocka dostosowuje nie tylko programy kształcenia, ale również swoje laboratoria do zmieniających się potrzeb.

Początek uczelni datuje się na 1 grudnia 1949. Wówczas powstała Prywatna Wieczorowa Szkoła Inżynierska. W 1964 r. uczelnia zmieniła nazwę na Wyższa Szkoła inżynierska. Dziesięć lat później została podniesiona do rangi uczelni akademickiej. (hk)