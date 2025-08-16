Upał i słońce – uważaj na przegrzanie organizmu i udar cieplny

W województwie podlaskim upalny weekend. W takie dni należy ostrożnie korzystać z uroków lata i zadbać o nawodnienie organizmu oraz chronić skórę i głowę przed zbyt dużą ekspozycją na słońce.
Upał grozi przegrzaniem organizmu i udarem cieplnym. Szczególnie narażone są dzieci i seniorzy. Pierwszą fazą poprzedzającą udar jest przegrzanie, gdy pojawiają się m.in. dreszcze, uczucie chłodu, poczucie pragnienia. I tego etapu nie wolno przegapić, należy wówczas zmienić otoczenie i nawadniać się. (red.)
Jak bezpiecznie przetrwać upały?
Pij wodę – dużo i regularnie
Co najmniej 2 litry dziennie.
Unikaj napojów słodzonych i alkoholu – odwadniają.
Noś lekkie, jasne ubrania
Materiały oddychające (bawełna, len).
Nakrycie głowy to podstawa!
Stosuj kremy z filtrem UV (min. SPF 30)
Chronią skórę przed poparzeniami i nowotworami.
Unikaj słońca w godzinach 11:00–16:00
To najniebezpieczniejszy czas dla skóry i układu krążenia.
Zasłaniaj okna i wietrz mieszkanie tylko rano lub wieczorem
W dzień ogranicz dostęp promieni słonecznych.
Nie zostawiaj dzieci i zwierząt w aucie!
Wnętrze samochodu nagrzewa się do 60°C nawet w 10 minut!
Zadbaj o seniorów i osoby samotne
Regularnie przypominaj im o piciu wody i odpoczynku w cieniu.
