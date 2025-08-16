Home Wiadomości Upał i słońce – uważaj na przegrzanie organizmu i udar cieplny

W województwie podlaskim upalny weekend. W takie dni należy ostrożnie korzystać z uroków lata i zadbać o nawodnienie organizmu oraz chronić skórę i głowę przed zbyt dużą ekspozycją na słońce. 

 

Upał grozi przegrzaniem organizmu i udarem cieplnym. Szczególnie narażone są dzieci i seniorzy. Pierwszą fazą poprzedzającą udar jest przegrzanie, gdy pojawiają się m.in. dreszcze, uczucie chłodu, poczucie pragnienia. I tego etapu nie wolno przegapić, należy wówczas zmienić otoczenie i nawadniać się. (red.)

 

Jak bezpiecznie przetrwać upały? 

  1. Pij wodę – dużo i regularnie

    • Co najmniej 2 litry dziennie.

    • Unikaj napojów słodzonych i alkoholu – odwadniają.

  2. Noś lekkie, jasne ubrania

    • Materiały oddychające (bawełna, len).

    • Nakrycie głowy to podstawa!

  3. Stosuj kremy z filtrem UV (min. SPF 30)

    • Chronią skórę przed poparzeniami i nowotworami.

  4. Unikaj słońca w godzinach 11:00–16:00

    • To najniebezpieczniejszy czas dla skóry i układu krążenia.

  5. Zasłaniaj okna i wietrz mieszkanie tylko rano lub wieczorem

    • W dzień ogranicz dostęp promieni słonecznych.

  6. Nie zostawiaj dzieci i zwierząt w aucie!

    • Wnętrze samochodu nagrzewa się do 60°C nawet w 10 minut!

  7. Zadbaj o seniorów i osoby samotne

    • Regularnie przypominaj im o piciu wody i odpoczynku w cieniu.

 

