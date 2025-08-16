Upał i słońce – uważaj na przegrzanie organizmu i udar cieplny

16 sierpnia, 2025

W województwie podlaskim upalny weekend. W takie dni należy ostrożnie korzystać z uroków lata i zadbać o nawodnienie organizmu oraz chronić skórę i głowę przed zbyt dużą ekspozycją na słońce.

Upał grozi przegrzaniem organizmu i udarem cieplnym. Szczególnie narażone są dzieci i seniorzy. Pierwszą fazą poprzedzającą udar jest przegrzanie, gdy pojawiają się m.in. dreszcze, uczucie chłodu, poczucie pragnienia. I tego etapu nie wolno przegapić, należy wówczas zmienić otoczenie i nawadniać się. (red.)

Jak bezpiecznie przetrwać upały?