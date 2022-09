Up To Date Festival 2022 – niezwykły festiwal w sercu Białegostoku już za chwilę

Sierpień 31, 2022

fot. Michał Czarnecki fot. Michał Czarnecki

To będą trzy dni z najbardziej wyselekcjonowaną elektroniką. W piątek (02.09) w Białymstoku rozpoczyna się 13. już Up To Date Festival. Wydarzeniu patronuje Radio Akadera.

W tym roku organizatorzy zaplanowali ponad 50 koncertów na kilku scenach. Do Białegostoku przyjadą artyści praktycznie z każdej części globu. Pełen line-up, a także bilety na to wydarzenie dostępne są na stronie festiwalu.

Up To Date po pandemicznej przerwie wraca do garaży podziemnych Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Festiwalowe wydarzenia odbędą się także w Pałacu Branickich i Klubie FOMO. I choć w imprezie co roku bierze udział blisko 10 tys. osób, to nie można jej odmówić niezwykłego klimatu, gdzie uczestnicy czują się jak na „domówce”.

– Jest to impreza na tysiące osób, a koniec końców człowiek czuje się jak na kameralnej imprezie, bo my celowo budujemy ten festiwal w taki sposób, żeby był kompaktowy, żeby nie trzeba było iść ze sceny na scenę przez 10 minut. Tak naprawdę dwie główne sceny znów są przedzielone tylko jedną ścianą, także to jest nasz wyróżnik – podkreśla Jedrzej Dondziło, organizator, pomysłodawca, dyrektor artystyczny Festiwalu.

Podczas tegorocznej odsłony UTDF ponownie będzie można wziąć udział w akcji 50+. Każda osoba powyżej 50 lat będzie mogła za darmo uczestniczyć w wydarzeniach festiwalowych mających miejsce na Stadionie Miejskim – wystarczy dowód osobisty. Powraca również pocztówkowy kramik UTDF „Wyślij Pocztówkę do Babci”. Już po raz piąty prosto z festiwalu będzie można pozdrowić babcię, dziadka, mamę czy tatę, wysyłając do nich pocztówkę.

Wydarzeniu będzie towarzyszyć akcja „Don’t worry be yourself”. Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć wystawę Karoliny Balcer o zdrowiu psychicznym i stygmatyzacji osób z zaburzeniami. Po raz pierwszy natomiast podczas festiwalu prowadzone będą badania socjologiczne. (mt)

Z Jedrzejem Dondziło w Dobrym Poranku rozmawiał Michał Czarnecki: