Up To Date Festival 2022. Mocno limitowana pula karnetów Full już w sprzedaży

Styczeń 21, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Do sprzedaży trafiła właśnie mocno limitowana pula Karnetów Full na tegoroczny Up To Date Festival, który odbędzie się między 2 a 4 września w Białymstoku.

To wydarzenie, na które do największego miasta północno-wschodniej Polski, właśnie dla tej oryginalnej i autentycznej mieszanki muzycznych gatunków – zaczynając od ambitnego rapu, przez muzykę techno, electro, na ambiencie i współczesnej klasyce kończąc – równoważonej niepodrabialną atmosferą, nieprzerwanie od ponad dekady przyjeżdżają tysiące fanów nie tylko z całej Polski, ale i z poza jej granic.

– Zanim zdradzimy szczegóły i programowe ramy nadchodzącej edycji, chcemy dać szansę najwierniejszym fanom festiwalu uczestnictwa we wszystkich przygotowywanych przez nas wydarzeniach 13. edycji Up To Date Festivalu na wyjątkowych zasadach. Dlatego do sprzedaży wpuszczamy dziś mocno limitowaną pulę Karnetów FULL. Ich zakup będzie uprawniał do udziału m.in. w: Centralnych Salonach Ambientu, koncertach na Stadionie Miejskim, Koncercie Zamknięcia i potężnych Afterach w Klubie FOMO – mówi Jędrzej Dondziło, dyrektor artystyczny Up To Date Festivalu.

Up To Date Festival odbywa się w Białymstoku, w samym sercu północno-wschodniej Polski. Każdego roku, od ponad dekady UTDF odwiedza ponad 10 tys. gości, zaś wydarzenia festiwalowe mają swoje miejsce w tak różnorodnych przestrzeniach, jak Stadion Miejski w Białymstoku, Opera i Filharmonia Podlaska czy Pałac Branickich. Misją Up To Date Festivalu jest prezentacja przeróżnych gatunków muzyki elektronicznej i basowej, zaczynając od ambitnego rapu, przez muzykę techno, electro, na ambiencie i współczesnej klasyce kończąc.

Większość aktywności festiwalowych rozgrywa się wokół trzech scen: Pozdro Techno, Centralny Salon Ambientu oraz Beats. Za każdą z nich stoi nasza autorska myśl i filozofia, które da się odczytać nie tylko z charakterystycznej scenografii czy aranżacji przestrzeni, ale przede wszystkim z samego doboru występujących na nich artystek i artystów. (mt)