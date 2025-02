Uniwersytety europejskie. Spotkanie koordynatorów w Politechnice Białostockiej

24 lutego, 2025

W Politechnice Białostockiej odbyło się spotkanie koordynatorów UE polskich uczelni zaangażowanych w europejskie sojusze uniwersyteckie oraz ekspertów w tej dziedzinie. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami, omówili wyzwania oraz przyszłość współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus+.

Posłuchaj relacji ze spotkania koordynatorów uniwersytetów europejskich w Politechnice Białostockiej.

Organizatorem wydarzenia była koordynatorka projektu ACROSS Politechniki Białostockiej, która wraz z przedstawicielami innych nowych sojuszy, które rozpoczęły swoje projekty w 2025r., dostrzega potrzebę wymiany doświadczeń pomiędzy uczelniami będącymi na różnych etapach wdrażania programów Uniwersytetów Europejskich.

– Celem spotkania jest wymiana doświadczeń z koordynatorami projektów, które w Polsce realizowane są już od kilku lat. Spotykamy się, aby zapożyczyć dobre praktyki od uniwersytetów bardziej doświadczonych, uniknąć błędów i lepiej przygotować się do realizacji naszych projektów – podkreśliła dr hab. inż. Dorota Krawczyk, prof.PB, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Białostockiej i koordynatorka projektu ACROSS.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele uczelni zaangażowanych w różne sojusze, m.in. ACROSS, ChallengeEU, UniGreen, COLOURS, KreativEU. Każdy z tych projektów koncentruje się na rozwijaniu współpracy międzynarodowej, mobilności akademickiej oraz innowacyjnych metod kształcenia.

Rola Politechniki Białostockiej i projekt ACROSS

Politechnika Białostocka jest częścią sojuszu ACROSS, który zrzesza dziewięć uczelni z ośmiu krajów.

– To działanie długofalowe, budujące trwałe konsorcjum. Korzyści są wielowymiarowe – dla naukowców, dydaktyków oraz studentów, bo to dla nich przede wszystkim tworzymy te możliwości – zaznaczyła dr hab. inż. Dorota Krawczyk prof.PB.

Głos ekspertów i liderów projektów

Katarzyna Aleksy, dyrektor Biura Programów Szkolnictwa Wyższego Narodowej Agencji Programu Erasmus+, pełni rolę doradczą i monitorującą realizację Uniwersytetów Europejskich w Polsce.

– Już w czwartek w Brukseli odbędzie się spotkanie interesariuszy Uniwersytetów Europejskich, gdzie rozpoczniemy negocjacje dotyczące ich roli i znaczenia w nowej perspektywie finansowej – zapowiedziała dyrektor Aleksy.

Wyzwania i szanse dla uczelni

Jednym z tematów dyskusji były bariery administracyjne i prawne, które mogą utrudniać współpracę w ramach międzynarodowych sojuszy.

– Wiemy, że tego typu inicjatywa, która łączy jedenaście dużych instytucji, będzie się wiązała z wyzwaniami proceduralnymi i biurokratycznymi. Mam jednak nadzieję, że uproszczone rozwiązania na poziomie Unii Europejskiej pomogą nam w sprawnej realizacji działań – zaznaczyła dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz, prorektor ds. współpracy Politechniki Opolskiej, uczestniczącej w sojuszu KreativEU.

Jej uczelnia, która niedawno dołączyła do programu Uniwersytetów Europejskich, koncentruje się na wdrażaniu innowacyjnych metod dydaktycznych oraz rozwijaniu współpracy z uczelniami o podobnym profilu.

– Jako Politechnika Opolska uznaliśmy, że to jest czas na to, aby szukać innowacji w dydaktyce, współpracować międzynarodowo i łączyć nasz potencjał z innymi uczelniami średniej wielkości – dodała dr inż. Kucińska-Landwójtowicz.

Międzynarodowa współpraca w praktyce

Dr hab. inż. Paweł Wielgosz, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ds. Uniwersytetu Europejskiego, podkreślił, że celem jego uczelni w sojuszu ChallengeEU jest rozwój współpracy akademickiej.

– Największym wyzwaniem jest zaangażowanie studentów. Czy rzeczywiście będą chcieli uczestniczyć w mobilnościach, w projektach wspólnych z naszymi partnerami? To jest kluczowe pytanie na przyszłość – zaznaczył dr hab. inż. Wielgosz.

Dr hab. inż. Paweł Śniatała, ekspert w dziedzinie współpracy międzynarodowej z Politechniki Poznańskiej, mówił o roli, jaką uniwersytety europejskie odgrywają w podnoszeniu jakości badań naukowych.

– Największą wartością dodaną jest poszerzenie akademickiej rodziny – w naszym przypadku o dziesięć uczelni europejskich. To buduje naszą pozycję na arenie międzynarodowej – powiedział dr hab. inż. Śniatała.

Dr hab. inż. Marcin Sosnowski, prorektor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, koordynującego sojusz COLOURS, zwrócił uwagę na kluczową rolę kadry akademickiej.

– Najważniejsza jest kadra. Kreatywność pracowników to klucz, bo to oni budują te inicjatywy i dbają o to, by studenci i doktoranci mieli jak najwięcej korzyści z udziału w tych programach.

Dr hab. Karol Chrobak, koordynator projektu UniGreen, podkreślił, że sukces Uniwersytetów Europejskich zależy przede wszystkim od ludzi.

– Sojusz rozwija się na dwóch podstawowych wartościach: ludzie i komunikacja. To one decydują o sukcesie projektów, dlatego staramy się budować silne zespoły i uczyć się od tych, którzy są w tych programach dłużej.

Spotkanie w Politechnice Białostockiej pokazało, że europejskie sojusze uniwersyteckie to przyszłość szkolnictwa wyższego. Współpraca międzynarodowa, mobilność studentów i naukowców oraz integracja systemów edukacyjnych to priorytety, które polskie uczelnie chcą realizować w ramach Uniwersytetów Europejskich. (AJ)

Zobacz zdjęcia ze spotkania.

Spotkanie koordynatorów, fot. Agnieszka Adaszczyk/PB Zdjęcie 1 z 4

