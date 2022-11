Uniwersytet Zdrowego Seniora. Seniorzy chętnie zdobywają wiedzę

Listopad 23, 2022

Uniwersytet Zdrowego Seniora; zajęcia pierwszej pomocy, fot. A. Topczewska Uniwersytet Zdrowego Seniora; zajęcia pierwszej pomocy, fot. A. Topczewska

50 białostockich seniorów uczestniczy w zajęciach na Uniwersytecie Zdrowego Seniora. Studenci powyżej 60 roku życia na wykładach i spotkaniach ze specjalistami zdobywają wiedzę na temat zdrowego stylu życia, czy opieki medycznej, która poprawia jakość życia osób w podeszłym wieku. W trakcie zajęć dowiadują się też o stosowaniu leków i suplementów diety. W programie są również zajęcia aktywizujące ruchowo oraz uczące podstaw informatyki i obsługi internetu.

W Klinice Medycyny Ratunkowej w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu UmB odbywają się m.in.zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.

Seniorki przyznają: – To ciekawe zajęcia, warto być aktywnym, na przykład nauczyć się udzielania pierwszej pomocy i później z tego korzystać.

Grzegorz Łopieński, doktorant w Klinice Medycyny Ratunkowej, który od kilku edycji prowadzi zajęcia w ramach Uniwersytetu Zdrowego Seniora mówi, że z roku na rok jest wzrost zainteresowania tego typu zajęciami. – Seniorzy to aktywna grupa, która chce zdobywać wiedzę. Taką już mają z doświadczenia życiowego, ale potrzebują jej usestymatyzowania. Na zajęciach omawiamy też stany nagłe, z którymi mogą sie spotkać seniorzy. Podchodzimy do tego życiowo, by osoby starsze wiedziały, jak mają reagować na rzeczy, które mogą ich spotkać w życiu codziennym.

Uniwersytet działa w Białymstoku od 2013 r. i ma na celu przede wszystkim propagowanie zdrowego i aktywnego starzenia się. W trakcie poprzednich edycji absolwentami Uniwersytetu Zdrowego Seniora zostało prawie 450 mieszkańców Białegostoku oraz okolic. Każdy rok akademicki rozpoczynało ok. 50 osób po 60. roku życia. Do tej pory najstarszy student miał 91 lat. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Studentem może zostać każdy, kto ukończył 60 lat i pochodzi z Białegostoku lub okolic. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, przy wsparciu finansowym Miasta. (at)