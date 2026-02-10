Uniwersytet w Białymstoku zaprezentował nową siedzibę nauk humanistycznych

Uniwersytet w Białymstoku oficjalnie zaprezentował nowy budynek nauk humanistycznych. To największa inwestycja uczelni od ponad dziesięciu lat i jeden z najnowocześniejszych obiektów akademickich w północno-wschodniej Polsce. Nowa siedziba stanie się od 1 października centrum życia dydaktycznego, naukowego i kulturalnego dla kilku tysięcy studentów i pracowników.

Nowa-siedziba-nauk-humanistycznych-UWB-fot.-Pawel-Cybulski-5 Zdjęcie 1 z 6

Nowoczesna humanistyka w sercu kampusu UwB

Nowy budynek humanistyki Uniwersytetu w Białymstoku powstał z myślą o integracji środowiska akademickiego oraz rozwoju interdyscyplinarnej współpracy. Z obiektu korzystać będzie około 2000 studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Swoje siedziby znajdą tu m.in.:

Wydział Filologiczny

Wydział Historii

Wydział Filozofii i Kognitywistyki

Wydział Studiów Kulturowych

Wydział Socjologii

Przeniesienie wydziałów humanistycznych na kampus umożliwi ścisłą współpracę z jednostkami nauk ścisłych i przyrodniczych, które już funkcjonują w tej części miasta.

Imponujące liczby i funkcjonalna przestrzeń

Budynek ma blisko 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, trzy kondygnacje oraz 55 nowoczesnych sal dydaktycznych. Jego wizytówką jest wyjątkowa, amfiteatralna aula o wachlarzowym układzie, mogąca pomieścić ponad 300 osób – jedyna taka na Uniwersytecie w Białymstoku.

Sercem obiektu jest przestronny hol, zaprojektowany jako miejsce integracji całej społeczności akademickiej. To tu będą odbywać się wystawy, spotkania, debaty oraz wydarzenia kulturalne otwarte także dla mieszkańców Białegostoku.

Biblioteka i kultura w jednym kompleksie

Nowa siedziba nauk humanistycznych została połączona łącznikiem z biblioteką uniwersytecką. Dzięki temu powstał jeden spójny kompleks naukowo-kulturalny, sprzyjający pracy badawczej, nauce i aktywności twórczej. Uczelnia zapowiada również zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych oraz inicjatyw angażujących studentów i lokalną społeczność.

Przeprowadzka i nowy rok akademicki

Przeprowadzka wydziałów do nowego budynku zaplanowana jest na okres wakacyjny. Wszystko po to, aby od 1 października, wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, studenci mogli w pełni korzystać z nowej infrastruktury.

(pc)