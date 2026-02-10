Home Wiadomości Uniwersytet w Białymstoku zaprezentował nową siedzibę nauk humanistycznych

Wiadomości

10 lutego, 2026

Uniwersytet w Białymstoku zaprezentował nową siedzibę nauk humanistycznych

Nowa siedziba nauk humanistycznych UWB Nowa siedziba nauk humanistycznych UWB fot. Paweł Cybulski
Uniwersytet w Białymstoku oficjalnie zaprezentował nowy budynek nauk humanistycznych. To największa inwestycja uczelni od ponad dziesięciu lat i jeden z najnowocześniejszych obiektów akademickich w północno-wschodniej Polsce. Nowa siedziba stanie się od 1 października centrum życia dydaktycznego, naukowego i kulturalnego dla kilku tysięcy studentów i pracowników.

Nowa-siedziba-nauk-humanistycznych-UWB-fot.-Pawel-Cybulski-5

Zdjęcie 1 z 6

Nowoczesna humanistyka w sercu kampusu UwB

Nowy budynek humanistyki Uniwersytetu w Białymstoku powstał z myślą o integracji środowiska akademickiego oraz rozwoju interdyscyplinarnej współpracy. Z obiektu korzystać będzie około 2000 studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Swoje siedziby znajdą tu m.in.:

  • Wydział Filologiczny

  • Wydział Historii

  • Wydział Filozofii i Kognitywistyki

  • Wydział Studiów Kulturowych

  • Wydział Socjologii

Przeniesienie wydziałów humanistycznych na kampus umożliwi ścisłą współpracę z jednostkami nauk ścisłych i przyrodniczych, które już funkcjonują w tej części miasta.

Imponujące liczby i funkcjonalna przestrzeń

Budynek ma blisko 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, trzy kondygnacje oraz 55 nowoczesnych sal dydaktycznych. Jego wizytówką jest wyjątkowa, amfiteatralna aula o wachlarzowym układzie, mogąca pomieścić ponad 300 osób – jedyna taka na Uniwersytecie w Białymstoku.

Sercem obiektu jest przestronny hol, zaprojektowany jako miejsce integracji całej społeczności akademickiej. To tu będą odbywać się wystawy, spotkania, debaty oraz wydarzenia kulturalne otwarte także dla mieszkańców Białegostoku.

Biblioteka i kultura w jednym kompleksie

Nowa siedziba nauk humanistycznych została połączona łącznikiem z biblioteką uniwersytecką. Dzięki temu powstał jeden spójny kompleks naukowo-kulturalny, sprzyjający pracy badawczej, nauce i aktywności twórczej. Uczelnia zapowiada również zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych oraz inicjatyw angażujących studentów i lokalną społeczność.

Przeprowadzka i nowy rok akademicki

Przeprowadzka wydziałów do nowego budynku zaplanowana jest na okres wakacyjny. Wszystko po to, aby od 1 października, wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, studenci mogli w pełni korzystać z nowej infrastruktury.

(pc) 

Najnowsze wiadomości
Targi edukacyjne w II LO
Politechnika Białostocka na T ... więcej
Nowa siedziba nauk humanistycznych UWB
Uniwersytet w Białymstoku zap ... więcej
Zajęcia realizowane w ramach projektu.
„Poznaj swoje prawo!” – ... więcej
logo Meetupu MedStok
MedStok – Nowy białosto ... więcej
Anna Popławska-Proskień
Drogi kariery: od budownictwa ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.