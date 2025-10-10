Uniwersytet w Białymstoku zainaugurował rok akademicki

10 października, 2025

Budynek rektoratu Uniwersytetu w Białymstoku, fot. Hanna Kość Budynek rektoratu Uniwersytetu w Białymstoku, fot. Hanna Kość

Gaudeamus igitur zabrzmiało dziś na Uniwersytecie w Białymstoku. W tym roku akademickim na 15 wydziałach studiuje ponad 8,5 tysiąca osób.

Uczelnię w tym roku akademickim czekają w tym roku zmiany. Dobiega końca budowa nauk humanistycznych na kampusie przy ul. Ciołkowskiego oraz rozbudowa centrum sportowego przy ul. Świerkowej.

– Przed uczelnią stoją różne wyzwania, ale z wszystkimi sobie znakomicie porodzimy. To kwestia niżu demograficznego, ale mamy na to receptę w postaci nowych kierunków studiów. Już uruchomiliśmy psychologię, będziemy też myśleć o kolejnym bardzo ważnym kierunku dla miasta i dla województwa, czyli weterynarii – mówi prof. Mariusz Popławski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

W trakcie inauguracji roku akademickiego gościem specjalnym był prof. Leszek Balcerowicz, który wygłosił wykład pt.: „Przemiany ustrojowe po socjalizmie w ujęciu porównawczym”. (hk)

Relacja Hanny Kość: